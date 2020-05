Stefan Höchbauer wechselt von SAP zu Salesforce. Bei dem US-Unternehmen übernimmt Höchbauer zum 1. Oktober 2020 die neu geschaffene Position des Executive Vice President und CEO DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Joachim Schreiner, aktuell Executive Vice President Sales und Country Leader, Germany and Austria, bleibt als Deutschlandchef auch weiterhin bei dem Unternehmen und berichtet an Höchbauer. Auch der für das Enterprise-Geschäft in Deutschland zuständige Markus Ehrle ist weiterhin bei Salesforce.

Gleichzeitig hat Salesforce angekündigt, dass es mit Denis Terrien einen neuen Executive Vice President und CEO für Südeuropa gewonnen hat. Terrien war zuvor Vorstandsvorsitzender des französischen Retailers Vivarte und CEO der E-Commerce Gruppe 3SI. Terrien und Höchbauer berichten beide an Gavin Patterson. Der bisherige President und CEO von Salesforce International wechselt zum 1. August in die Rolle des President und Chief Revenue Officer. In der neuen Position leitet er dann weltweit die Vertriebsorganisation des Unternehmens.

Stefan Höchbauer mit langjähriger Erfahrung in der Software-Branche

Stefan Höchbauer kam im Juli 2005 zu SAP und übernahm dort die Vertriebsleitung der deutschen Landesgesellschaft. Er wechselte damals nach der Übernahme von Peoplesoft durch Oracle nach Walldorf und löste dort Michael Kleinemeier als Deutschlandchef ab. Der übernahm damals andere Aufgaben im Konzern und blieb bis Anfang 2020 bei SAP. Eigentlich wollte Kleinemeier SAP 2019 verlassen, sprang dann aber nach dem überraschenden Weggang von Technikvorstand Bernd Leukert für eine Übergangszeit doch noch einmal ein. Zusammen mit dem geplanten und erwarteten Weggang von Kleinemeier verließ im Frühjahr auch Personalvorstand Stefan Ries den Software-Konzern - das allerdings für Branchenbeobachter unerwartet.

Höchbauer begann seine Karriere bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Nach Vertriebs- und Managementfunktionen bei Xerox und zehn Jahren bei Oracle - zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland - war der Diplom-Kaufmann als Regional Sales Director für die Vertriebsaktivitäten von EMC in Deutschland verantwortlich, bevor er im Juli 2002 als Deutschlandchef von Peoplesoft endgültig in die Softwarebranche wechselte. Bei Peoplesoft setzte er unmittelbar nach seinem Amtsantritt für den Vertrieb im Mittelstand auf Partner. Möglicherweise ist das ein gutes Omen für den weiteren Ausbau des indirekten Vertriebs bei Salesforce.