1995 in Belgien gegründet ist der Zeiterfassungsspezialist Protime mittlerweile in fast 40 Ländern vertreten. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 450 Mitarbeiter, die Deutschland-Zentrale befindet sich in Frankfurt. Seit 2011 ist Protime Tochter der ebenfalls in Belgien beheimateten SD Worx-Gruppe. Dieser Softwarehersteller beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter und ist in fast ganz Europa vertreten, auch in Deutschland (Dreieich bei Frankfurt). 2023 erzielte SD Worx einen konsolidierten Umsatz von 1,058 Milliarden Euro.

Sheepblue wurde 2018 in Wien gegründet. Das Startup hat eine KI-basierte Software zur Planung und Steuerung des Personals beim Einsatz im Schichtbetrieb entwickelt. Zu den bevorzugten Kunden des österreichischen Anbieters gehören daher vor allem Fertiger, Logistiker aber auch Krankenhäuser und Pflegeheime. Sheepblue nimmt für sich in Anspruch, eine Lösung entwickelt zu haben, die leicht zu bedienen ist und mit diversen Automatismen die Planung von Dienstplänen wesentlich erleichtert. Auch kurzfristige Änderungen sind dort laut Anbieter schnell umsetzbar.

Damit ergänzt die Software von Sheepblue das Portfolio von Protime sehr gut, denn die Belgier offerieren bis dato "nur" Software zur Personaleinsatzplanung im Einzelhandel, im Hotel- und Gaststättengewerbe. Protime wird das KI-Tool von Sheepblue in das eigene Angebot integrieren und den über 5.000 Bestandskunden in den kommenden Monaten zur Verfügung stellen.

Unternehmen in der EU sind gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten zu erfassen (ChannelPartner berichtete).

Eduard Rameder, Geschäftsführer und CTO von Sheepblue, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit Sheepblue. Demnach gibt es eine große Übereinstimmung, was Werte und Unternehmenskultur betrifft. Protime-CEO Gille Sebrechts glaubt sogar, mit der gemeinsamen Lösung für eine bessere Work-Life-Balancen bei seinen Kunden sorgen zu können: "Mit einer integrierte Workforce Management Suite, die auch die Personaleinsatzplanung umfasst, lassen sich genauere Prognosen erstellen, Überstunden und Fehlplanungen vermeiden und Kosten senken. Unternehmen können durch die automatisierte Planung viele Arbeitsstunden einsparen."



