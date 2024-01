Auch im Markt für gebrauchte Softwarelizenzen schreitet die Konsolidierung unaufhaltsam voran: Die Soft & Cloud GmbH aus Greven übernahm die kleinere SB Software-Broker GmbH aus Leverkusen.

Damit erschließt sich der Software-Spezialist aus dem Münsterland neue Zielgruppen, etwa die bisher von SB Software-Broker betreuten Großkunden. Bisher versorgte Soft & Cloud vorwiegend mittelständische Firmen mit gebrauchten Softwarelizenzen. Das nun übernommene Unternehmen soll in den kommenden Wochen in die Soft & Cloud GmbH integriert werden. Im Zuge dessen soll ein neuer Geschäftsbereich "Großkunden" aufgebaut werden, um auch die neue Zielgruppe in Sachen Software-Lizenz-Verträge zu beraten.

Hierfür ist ab sofort der bisherige SB Software-Broker-Geschäftsführer Christian Dransfeld zuständig, der bis Mitte 2019 Lizenzierungskonzepte bei SoftwareOne verantwortete. Während Soft & Cloud GmbH 2014 gegründete wurde, gehen die Ursprünge von SB Software-Broker auf das Jahr 2017 zurück.

2023 hat Soft & Cloud einen neuen internationalen Webshop eröffnet und weiteres Personal eingestellt. Mit München kam ein zweiter Standort neben Greven im Münsterland dazu, mit Florian Ewald wurde eine neuer CEO verpflichtet. Der freut sich bereits über seinen ersten Coup: "Mit dem SB Software-Broker-Team stoßen echte Branchenexperten zu uns und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und die neuen gemeinsamen Möglichkeiten. Durch diesen Zusammenschluss haben wir Voraussetzungen geschaffen, um neue Marktsegmente erschließen", so Ewald weiter.



