Die Synaxon AG listet mit der DocuWare GmbH ab sofort den Marktführer im Segment des Enterprise Content Managements (ECM). Die Kooperation will den knapp 3000 selbstständigen Partnern der IT-Verbundgruppe damit klare Vorteile bieten: AngeschlosseneSystemhäuser können ohne Umschweife ECM-Projekte bei ihren Kunden realisieren und sukzessive ihr Geschäftsfeld um elektronisches Dokumenten-Management erweitern.

Ziel der Synaxon AG ist es, durch die Partnerschaft mit dem DMS-Spezialisten DocuWare die enormen Marktchancen im ECM-Markt zu nutzen. Wie es bei der Verbundgruppe heißt, sie die Wahl auf DocuWare gefallen, da das Softwarehaus ein ausgereiftes Partnermodell besitze und seine Lösungen sowohl On-Premises als auch cloudbasiert anbiete.

Lukratives Geschäftsfeld für Systemhäuser

Durch die Kooperation haben Synaxon-Partner die Möglichkeit, Installationen ihrer Bestandskunden um die gesetzeskonforme Aufbewahrung hochsensibler Unternehmensdaten zu erweitern. In einem ersten Schritt können die Systemhäuser auf Ressourcen der IT-Verbundgruppe zugreifen, ihr Knowhow durch "Training on the job" aufbauen und dadurch die Anfangsinvestition niedrig halten. Als autorisierter DocuWare-Partner können sie anschließend ihr Portfolio um ein lukratives Geschäftsfeld ergänzen.

"Mit der Listung von DocuWare profitieren unsere Partner ebenso wie wir von fast 30 Jahren Erfahrung im Segment des digitalen Dokumenten-Managements. Zusätzlich ermöglicht ihnen der Synaxon-Partnerstatus, ihr Angebotsportfolio sofort, ohne zusätzliche Zertifizierung, zu erweitern und damit die Kundenbindung zu erhöhen", freut sich Miguel Rodriguez, Leiter Einkauf der Synaxon AG, über die Zusammenarbeit. Auch Max Ertl, Geschäftsführer DocuWare Europe GmbH zeigt sich zufrieden und hebt einen weiteren wichtigen Mehrwert hervor: "In jahrelanger enger Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern sind bereits Schulungs- und Weiterbildungsprogramme sowie Services entstanden, die auch den Synaxon-Partnern ein zukunftsfähiges, profitables Geschäftsmodell garantieren." (mh)

