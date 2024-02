Die närrische Zeit ist vorbei. Seit Aschermittwoch ist nun Fastenzeit angesagt. Für manche, die noch Weihnachts- und Winterspeck mit sich herumtragen und es mit Schmalzgebackenem und kalorienhaltigen Getränken zur Fastnachtszeit etwas übertrieben haben, könnten die 40 Fastentage bis Ostern eine gute Gelegenheit sein, den Bauchumfang etwas zu reduzieren.

Gesundschrumpfen will sich auch Cisco. Nicht, weil man sich zu sehr der Völlerei hingegeben hat, sondern weil die jüngsten Geschäftszahlen zuletzt nicht so rosig waren. Fünf Prozent der Arbeitsplätze sollen wegfallen, damit wären weltweit über 4.000 Mitarbeiter betroffen. Cisco hält sich aber bedeckt, wie und wo eingespart werden soll. Unser Netzwerkspezialist Peter Marwan hat sich die Cisco-Zahlen genauer angeschaut und kommt zum Schluss, dass vor allem in Amerika der größte Bedarf bei den Kosteneinsparungen besteht. In Europa und in Asien läuft es sowohl beim Umsatz als auch bei der Margensituation wesentlich besser. Angesichts dieser Zahlen seien größere Kürzungen in Deutschland wohl nicht zu erwarten. Aber bei US-Unternehmen weiß man ja nie…:

https://www.channelpartner.de/a/cisco-bestaetigt-entlassungen,3617651

Umso wichtiger ist es für Cisco, dass man auf Zukunftstechnologien wie KI setzt. Auf dem europäischen Technologie-Event Cisco Live hat der Netzwerkkonzern gezeigt, wie man die Implementierung und Integration von KI im Netz weiter vorantreiben will. Jürgen Hill, Chefreporter bei unserem Schwestermagazin Computerwoche, hat die Cisco-KI-Strategie kompakt zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/neue-ki-loesungen-fuer-die-it-infrastruktur,3698379

Andere Sorgen plagt IBM mit der geplanten neuen Deutschlandzentrale: Der geschätzte Kollege Thomas M. Kuhn von der WirtschaftsWoche hat eine, nicht nur für IBM unerfreuliche Geschichte, recherchiert. Auch für die württembergische Gemeinde Ehningen ist es bitter, denn da steht ein großes Stadtentwicklungsprojekt auf der Kippe:

https://www.channelpartner.de/a/ibm-muss-buerogebaeude-raeumen,3617624

Insgesamt war das Jahr 2023 ja eher durchwachsen. Dass man gerne ein besseres Ergebnis gehabt hätte, daraus macht auch Cancom keinen Hehl. Immerhin hat der IT-Dienstleister das "Umsatzziel am unteren Ende der Prognosebandbreite" erreicht. Dank Zukäufen im deutschsprachigen Kernmarkt konnte man auch 2023 wachsen und Cancom-Chef Rüdiger Rath ist optimistisch, dass so der Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung für das Geschäftsjahr 2024 gelegt wurde:

https://www.channelpartner.de/a/cancom-erreicht-eigenes-umsatzziel-knapp,3617635

Wie mein Kollege Ronald Wiltscheck erfahren hat, gibt es weitere Änderungen im Vorstand bei Adesso. Der Vertrag von Vorstand Thorsten Wegener läuft Ende März aus. Sein Nachfolger wird Benedikt Bonnman, der bereits seit 2017 für Adesso tätig ist. Damit wurde das Führungsgremium ordentlich umgekrempelt: Erst Anfang 2024 übernahm Mark Lohweber den Vorstandsvorsitz von Michael Kenfenheuer. Ebenfalls Anfang 2024 schied Dirk Pothen aus dem Adesso-Vorstand aus:

https://www.channelpartner.de/a/wieder-aenderungen-im-adesso-vorstand,3617631

Die feierliche Vergabe der Channel Excellence Awards durch ChannelPartner und Context liegt jetzt schon einige Tage zurück. Wir haben hunderte von Fotos gesichtet und viele Stunden Videomaterial gesichtet und für Euch nochmals kompakt zusammengefasst. Die besten Fotos der Gala und das Video mit den Highlights könnt Ihr hier sehen:

https://www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626

Kaum ist das eine Event vorüber, stehen auch schon die nächsten ChannelPartner-Veranstaltungen an: Eine besondere Herzensangelegenheit für mich ist das ChannelPartner Race, dem großen Schneespaß für den Channel vom 15. bis 17. März 2024. Noch könnt Ihr euch anmelden und mit uns eine grandiose Zeit auf dem Pitztaler Gletscher verbringen!

Und gleich einen Monat später findet in München mit c.m.c - Channel meets Cloud unser nächstes Event statt. Wer sich bis noch bis 29. Februar für eine Teilnahme entscheidet, kann sich ein Blindbird-Ticket für 99 anstatt 149 Euro sichern. Beide Veranstaltungen mit Anmeldemöglichkeiten findet Ihr auf unserer Event-Übersichtsseite:

https://events.channelpartner.de/

