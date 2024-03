Schon Anfang Mai 2023 hat Also-Chef Möller-Hergt verkündet, seinen Job als CEO Ende April 2024 aufzugeben. Nun steht fest, wer sein Nachfolger wird. Na ja, so richtig steht es noch nicht fest. Also hat lediglich acht Namen genannt, aus diesem Kreis könnte der nächste Chef des Broadliners kommen. Was sofort auffällt: Es sind acht Männer, die nun den Wettstreit um den Posten des CEO antreten, nicht eine einzige Kandidatin, schade.

Also beruft neue Konzernleitung

Spannend bleibt der Distributionsmarkt allemal. So hat beispielsweise Api diese Woche angekündigt, zum 1. Mai 2024 die Brands der Tochtergesellschaften Pilot und COS ganz aufzugeben. Dieser Schritt war überfällig, denn Api ist nicht nur die bekannteste sondern auch die im Channel bestangesehene Marke unter den Vollsortimentern.



Api allein, COS und Pilot verschwinden

Und dann haben diese Woche meine geschätzten Kollegen Armin Weiler und Peter Marwan ein wirklich lesenswertes Interview mit einem Value Add Distributor - ebenfalls mit A man Anfang - veröffentlicht. Herrman Ramacher, Gründer und nach 30 Jahren immer noch Geschäftsführer von ADN, erläutert Hier die Unterschiede zwischen einem Value Add- und einem Broadline-Distributor.



ADN-Chef Hermann Ramacher: "Großdistributoren können das nicht leisten"

Die ChannelPartner-Redaktion war für Sie mal wieder unterwegs. Den Bericht aus Las Vegas zum Geschehen auf der abgehaltenen weltweiten HP-Partner-Konferenz können Sie Hier lesen. Sechs HP-Partner aus Deutschland und zwei aus Österreich wurden dort von dem Hersteller für besondere Leistungen ausgezeichnet, unter anderem Ingram Micro, notebooksbilliger.de und MR Datentechnik. Wir gratulieren allen Siegern!



HP ehrt Partner in Las Vegas

Systemhäusern und sonstigen IT-Dienstleistern geht es hierzulande gut. Im großen und ganzen machen sie alle einen exzellenten Job, und wenn sie merken, dass sie Unterstützung benötigen, dann lassen sie sich auch gerne helfen. Die Solidarität unter den hiesigen IT-Dienstleistern ist wirklich hoch. Denn es gibt mehr als genug zu tun, dann ist es besser, einen weiteren Partner mit zum Kunden zu nehmen, als den Auftrag zu versauen. Und wenn man merkt, dass man es aus eigener Kraft nicht mehr schafft, weil einem die Fachkräfte fehlen, oder man sich als Geschäftsführe zur Ruhe setzen möchte, dann helfen einem Finanzinvestoren oder zahlungskräftige Systemhäuser aus der Patsche. Man wird übernommen der fusioniert mit anderen zu einer größeren Einheit. Derartige Nachrichten erreichen uns jede Woche. Hier eine kleine Auswahl:



Die Stimmungslage unter den deutschen IT-Dienstleistern

Compass-Gruppe mit neuem Umsatzrekord

Die Pläne von Scaltel

Adesso nun auch in Rheinland-Pfalz vertreten

Erick Sterck feiert zehnjähriges Firmenjubiläum

Und wenn Ihr Eure Mitstreiter mal wieder persönlich treffen wollt, dann kann ich Euch nur den Besuch der "Channel meets Cloud"-Konferenz wärmstens ans Herz legen - am 17. & 18. April in München. Hier könnt Ihr Euch für diesen Branchentreff hoch oben im Werksviertel anmelden.

Mit diesem optimistischem Ausblick wünsche ich Euch allen ein wunderschönes Wochenende!