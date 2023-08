Mariä Himmelfahrt dürfte wohl der "exotischste" Feiertag Deutschlands sein. Am 15. August wird in katholischen Ländern wie Italien, Spanien, Polen und Österreich nicht gearbeitet - auch nicht in Bayern und im Saarland. In ganz Bayern? Eben nicht! Nur Gemeinden, in denen die Katholiken die Mehrheit stellen, haben frei - in Nürnberg, Erlangen und Fürth war der 15. August ein ganz normaler Arbeitstag. Wer ganz genau wissen möchte., wer wo wann frei hat, kann sich hier schlaumachen - die seltsamen Blüten des Föderalismus!

Nicht wirklich zur Ruhe kam aber der Channel. Nach wie vor bewegt die Branche Fujitsus Ausstieg aus dem PC-Geschäft. ChannelPartner-Chefreporter Armin Weiler hat Fachhändler, Systemhäuser und Distributoren dazu befragt. Sie finden es zwar "extrem schade", dass dieser Client-Anbieter nun ausfällt, sie haben sich aber beizeiten nach Alternativen umgeschaut, und das sind vor allem Acer, Dell, HP und Lenovo:

==> Fujitsu-Ausstieg aus dem PC-Geschäft - die Reaktion des Handels

ChannelPartner-Redakteur Peter Marwan nutzte den Brückentag, um Euch auf den Besuch eines Rechenzentrums am 29. September vorzubereiten. An diesem Tag öffnen nämlich viele Data Cener ihre sonst dicht geschlossenen Pforten. Interessenten können sich dann darüber informieren, für welche Zwecke die Abwärme des Rechenzentrums verwendet wird, warum die Bienenkörbe dort auf dem Dach platziert sind oder wie attraktiv diese Orte für Azubis sind. Natürlich kommt die Technik dabei auch nicht zu kurz:

==> Tag der offenen Rechenzentren am 29. September

ChannelPartner-Chefredakteur hatte am Brückentag endlich die Kernaussagen aus seinem Gespräch mit Bechtle und VNC zusammengefasst. Deutschlands größtes Systemhaus hat nämlich Mitte Juli 2023 verkündet, sich stärker als bisher für quelloffene Software zu engagieren und die Zusammenarbeit mit Open-Source-Anbieter VNC auf ein neues Level zu heben - inklusive eines speziell zu diesem Zweck neugeschaffenen Competence Centers.

==> Die Hintergründe zu Bechtles Kooperation mit VNC

Heimlich, still und leise ist eine neue deutsch-ungarische Systemhausgruppe entstanden. Accompio ist eine äußerst interessante Kombination von mittelständisch geprägten IT-Dienstleistern mit einem breiten Angebot an IT-Services: Security im IT- und OT-Bereich, DevOps, automatisierte Checks von Backups, Workplace-Management, IT-Infrastruktur, Big Data, Cloud Management und Managed Services. Accompios starke Präsenz in Ostdeutschland verdient auch Beachtung:

==> Accompio - eine Dachmarke für 5 IT-Dienstleister

Während die IT ein zu 100 Prozent globaler Wirtschaftszweig ist, obliegt die Schulausbildung in Deutschland den Gemeinden und den stark lokal eingegrenzten Schulträgern. Deswegen scheuen IT-Dienstleister Schulen als Kunden wie der Teufel das Weihwasser. Und deswegen flutscht auch der "Digitalpakt Schule" gar nicht. Lancom-Geschäftsführer Ralf Koenzen hat dennoch die Hoffnung nicht ganz verloren:

==> DigitalPakt muss wiederbelebt werden

Es gibt sie aber doch, die IT-Dienstleister, die gerne mit Schulen zusammenarbeit. Einer davon wird auf dem ChannelPartner-Kongress am 6. &. 7. September Düsseldorf zugegen sein und dort aufzeigen, wie ein "digitales Klassenzimmer" aussehen sollte.

