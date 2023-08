Der Konsolidierungsdruck im der Systemhausszene lässt nicht nach, das beweist die neu entstandene Accompio-Unternehmergruppe, deren Niederlassungen über ganz Deutschland verteilt sind. Unter der Dachmarke "Accompio" finden fünf IT-Dienstleister zusammen: die Mod IT Services GmbH mit den Standorten Einbeck (Niedersachen), Hannover und Kassel, die Proficom GmbH aus Dresden, die Schmitz RZ Consult GmbH aus Pulheim bei Köln, die Be-Solutions GmbH mit den Standorten München, Leipzig und Essen sowie die ungarische Services4-IT Kft. mit den Standorten Budapest und Pécs.

In diesem bunten Verbund kann die Accompio-Gruppe ihren Kunden ein breites Spektrum an IT-Services aus einer Hand anbieten: Security im IT- und OT-Bereich, DevOps, automatisierte Checks von Backups und Workplace-Management. IT-Infrastruktur, Big Data, Cloud Management und Managed Services.

Accompio-Geschäftsführer Torsten Otto beschreibt seine Gruppe als ein "IT-Powerhouse mit breiten Schultern", sein Co- Geschäftsführer Markus Mönckemeyer betont, dass die einzelnen Unternehmen Profis in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen sind: "Wir fassen diese Kompetenzen nun unter einem Dach zusammen." Beide Geschäftsführer sich sicher, dass die Leistungen der Gruppe auch international gefragt sein werden, weil man "schnell, agil, modern und innovativ" sei.



