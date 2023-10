Es geht wieder aufwärts. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann stand im Holzfällerhemd an der Seitenlinie beim Testspiel gegen die USA und prompt konnten die deutschen Fußballherren einen Sieg einfahren. Gut - gegen Mexiko hat es dann nur zu einem Unentschieden gereicht, doch immerhin war ein Aufwärtstrend erkennbar.

Allerdings scheint für manche das Interesse an den Klamotten des Trainers größer gewesen zu sein als das an Nagelsmanns Spielidee. Ähnliches beobachte ich auch in unserer Branche. Da stellt man sein Unternehmen auch gerne in tollem Outfit dar, sei es das Image des tatkräftigen Holzfällerhemd, dem geschäftstüchtigen Business-Anzug oder dem legeren Casual-Aufzug. Über die eigentliche Substanz erfährt man zumindest in der offiziellen Kommunikation wenig. Wenn ich Marketing-Floskeln und Superlative aus den Pressemitteilungen herausstreich, bleibt häufig nur sehr wenig übrig.

Was dagegen hilft? Mit den Leuten persönlich sprechen. Auch deswegen ist das ChannelPartner-Team auf vielen Veranstaltungen unterwegs, um authentische Informationen für Euch einzusammeln und aufzubereiten.

Um beim Aufwärtstrend der Nationalmannschaft und in der IT-Branche zu bleiben: Bei den Veranstaltungen, die wir in den letzten Wochen besucht oder wie beim ChannelPartner Kongress selbst ausgerichtet haben, war auch ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Wie bei der Nationalmannschaft ist es zwar noch nicht ganz klar, wann, wie schnell und wie kräftig es vorwärts geht. Vorsichtiger Optimismus ist aber durchaus angebracht.

So hatte ich die Gelegenheit, das Canalys Forum in Barcelona zu besuchen. Mit 2.000 hochkarätigen Teilnehmern aus der EMEA-Region ist dies das Gipfeltreffen des Europäischen Channels. Canalys-CEO Steve Brazier bescheinigt dem Channel in "einer schwierigen Situation einen unglaublich guten Job". Insbesondere die großen IT Service Provider konnten im ersten Halbjahr 2003 um 15 Prozent zulegen. Wer es nun schafft, die passenden Kompetenzen im KI-Umfeld aufzubauen, der wird auch für die nächsten Jahre zukunftssicher aufgestellt sein. Mit Spannung wurden auch die Vorhersagen Braziers und seinem Analysten-Team erwartet. Und selbstverständlich kam auch das Netzwerken nicht zu kurz:

Erfolgreiche IT-Dienstleister wecken auch Begehrlichkeiten. Nachdem der Aufsichtsraut von SoftwareOne auch das zweite Angebot des Finanzinvestors Bain Capital zum Erwerb der Aktien des IT-Dienstleisters abgewiesen hat, taucht nun laut Reuters mit JPMorgan ein neuer Interessent auf. Neben bisherigen Interessenten Bain Capital und Apax Partners soll es sogar noch einen vierten, namentlich nicht genannten Interessenten geben. Es bleibt also spannend, ob das Geschäft wie gehabt fortgesetzt wird, oder ob ein potenzieller Käufer das Rennen macht:

Einen breiten Part in unserem Wochenrückblick nimmt auch der Markt für digitale Telefonielösungen und UCC ein: Mit Thomas Muschalla verlässt der langjährige Vertriebsleiter Nfon. Nun soll es sein Nachfolger Merano Mettbach richten. Nfon-CEO Patrick Heider hat hohe Erwartungen: Mettbach soll eine "Best-in-Class Channel-Organisation" schaffen und somit zu einer nachhaltig profitablen Unternehmensentwicklung beitragen:

Das wird sicher nicht einfach, denn die Konkurrenz schläft nicht: Beim Starface Kongress waren 500 Partner in den Europapark Rust angereist. Erstmals waren auch 100 Estos-Partner mit von der Partie. Was Starface-Chef Florian Buzin und der frischgebackene Estos-Geschäftsführer Alexander Seyfert vorhaben, und warum Henry Maske für schlagkräftige Motivation sorgte, lest Ihr hier:

Nicht nur Estos hat eine neue Führungskraft: Die EMEA-Organisation von Cisco hat eine neue Channel-Chefin. José Van Dijk wurde zur Leiterin der "Partner Sales & Routes to Market Organisation in EMEA" ernannt. Dafür kehrt sie aus den USA zurück. Dort war sie in den letzten viereinhalb Jahren maßgeblich an Aufbau und Leitung des "Global Operations and Partner Performance Teams" beteiligt:

Und zu guter Letzt noch eine gute Meldung aus dem deutschen Channel: Auch hier geht es um neues Personal, nur dass die Newcomer noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Mit dem neuen Lehrjahr und dem neuen Semester haben viele Auszubildende und Studenten ihre Ausbildung bei Resellern, Distributoren und Herstellern angetreten. Damit leisen die Ausbildungsbetriebe einen wertvollen Beitrag gegen den Fachkräftemangel der Branche. Wir heißen den Channel-Nachwuchs herzlich willkommen!

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch ein schönes Wochenende!