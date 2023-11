Eine kurze Channel-Woche liegt hinter uns. In manchen Bundesländern sind noch Herbstferien und der eine oder andere hat den Reformationstag oder Allerheiligen genutzt, um noch mit ein paar Brückentage Resturlaub abzubauen.

Zwischen Besinnlichkeit der Feiertage und Halloween hat sich das kleinste Flächenbundesland der Republik hervorgetan. Und jetzt muss ich doch wieder einmal auf den Fußball zu sprechen kommen. Jenes Bundesland, in dem die Bewohner den höchsten Maggi-Verbrauch pro Kopf in Deutschland vorweisen können, hat mit dem FC 08 Homburg und dem 1. FC Saarbrücken immerhin zwei Vereine in das Achtelfinale des DFB-Pokals gebracht! Ob das Maggi oder Magie war? Vielleicht sollte man im Bundesland Bayern daran arbeiten, den Maggi-Konsum zu erhöhen, denn beide der Saarländischen Fußballvereine haben sich gegen die Kontrahenten aus Bayern durchgesetzt.

Nicht weit vom Saarland, gleich in der benachbarten Pfalz, sitzt unser geschätzter Kommentator und Fachhandelskollege "Querschläger". Er geht hart mit dem "modernen CO2-Ablasshandel" ins Gericht, mit dem sich auch viele IT-Konzerne ein nachhaltiges Image verschaffen wollen:

Trotzdem ist es wichtig, dass die Player in der IT-Branche erkennen, wie wichtig nachhaltiges Wirtschaften und Handeln ist, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern, auch wenn wir alle mit unseren Bemühungen noch am Anfang stehen. HP hat beispielsweise seine Nachhaltigkeitsinitiative im Rahmen des Partnerprogramms "Amplify" ausgeweitet. Es gibt aber noch weitere Neuigkeiten aus dem HP-Channel: Erstmals wurden alle Partnerprogramme, Marken, Produkte, Lösungen und -Services, darunter Poly, Teradici und HyperX, unter einem einheitlichen globalen Partnerprogramm konsolidiert. HP-Channel-Chef Kobi Elbaz war es dabei wichtig, auch die Distribution mit einzubinden:

Pünktlich zum Monatsanfang haben uns auch wieder Personal- und Positionswechsel erreicht: Allerdings hat Hanneke Faber noch einen Monat Zeit, bis sie den Posten der Vorstandsvorsitzenden und CEO bei Logitech antreten wird. Sie bringt auch Handelserfahrung mit, denn sie war unter anderem beim Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize für die Entwicklung des E-Commerce-Bereichs verantwortlich:

Noch einen Monat länger Schonzeit hat Sebastian Wildenberg, den manche vielleicht noch aus seiner Zeit bei Samsung kennen. Nachdem ElectronicPartner (EP) auf der IFA den Neustart der Fachmarktkette Medimax bekannt gegeben hatte, soll er ab Januar 2024 als Vertriebsleiter das Wachstum der reanimierten Franchisefachmarktlinie vorantreiben. Damit will EP die Dynamik bei Medimax unterstreichen, indem nun ein eigener Vertriebsleiter eingesetzt wird:

Um bei Kooperationen und Verbundgruppen zu bleiben: Unser Autor Matthias Hell hat sich die Online-Aktivitäten von Euronics genauer angeschaut: Die Steigerung von Platz 53 auf Platz 41 im EHI Retail Institute Ranking sieht Jochen Mauch, Vorstand Marketing, Vertrieb und Digitalisierung bei Euronics, als Erfolg und Bestätigung der Strategie. Trotzdem soll der Online-Marktplatz "primär den stationären Handel unterstützen". Man wolle "kein reiner Online-Shop" sein:

Auch im B2B-Segment gab es diese Woche Bewegung: Das Ahrensburger Systemhaus LANtana schließt sich der Connexta-Gruppe an. Damit ist Connexta nun an zwölf Standorten vertreten. Den beiden LANtana-Geschäftsführer Oliver Kohmann und Ulrich Garbers (Ende 50 beziehungsweise Anfang 60) war es dabei nach über 30 Jahren besonders wichtig, ihr Unternehmen an jemanden zu übergeben, der die Geschäfte weiterführt und ihren Mitarbeitern neue interessante Perspektiven bietet. Sie werden aber weiterhin für LANtana tätig bleiben:

Das Thema "Generationswechsel" treibt viele inhabergeführte Unternehmen um. Auf dem ChannelPartner Kongress im September in Düsseldorf hat M&A-Experte Mike Bergmann von Mibeca in einer viel beachteten Keynote über die Herausforderungen gesprochen. Wir haben nochmals bei Mike zum Thema M&A-Aktivitäten im Umfeld der IT-Dienstleister nachgehakt:

Zudem hat unsere Autorin und Event-Expertin Regina Böckle mit Pax8-Managerin Géraldine Fricke über Cloud-Marktplätze gesprochen. Für Fricke ist "die traditionelle Methode des Einkaufs von Produkten und Dienstleistungen nicht mehr zeitgemäß". Allerdings müssen die Marktplätze nicht nur in der Lage sein, den Partnern Kosteneinsparungen zu ermöglichen, sondern auch einen zusätzlichen Nutzen zu bieten. Was das sein kann, beantwortet sie im Interview:

