Alle reden derzeit vom Omni-Channel-Vertrieb - diese Woche zum Beispiel im Zuge der Bekanntgabe ihrer Zahlen Ceconomy und Euronics - aber richtig verstanden hat ihn bisher nur der Weihnachtsmann. Er ist nicht nur das ganze Jahr über in seinem Dorf am Polarkreis besuchbar, sondern auch auf vielen Wegen ("Touchpoints" heißt das heute wohl) erreichbar. Sein Hauptpostamt wird von der Finnischen Post betrieben, in Deutschland unterhält er im brandenburgischen Himmelpfort und im niedersächsischen Himmelsthür Niederlassungen.

Ähnlich wie Aldi sein Imperium in Nord und Süd geteilt hat, trennt auch der Weihnachtsmann seinen Markenauftritt - ist dabei aber geographisch weniger konsequent. Über die ebenfalls zur Christmas Group International SE gehörende Christkind Corp. ist er in Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen, Himmelpforten in Niedersachsen sowie im unterfränkischen Himmelstadt erreichbar. In Österreich wenden sich Kinder mit ihre Wünschen gerne an das Christkindl, in der Schweiz ist das nicht nötig: Da haben selbst Grundschulkinder schon genügend Taschengeld, um sich alles selbst kaufen zu können.

Ob die Kommunikationskanäle auch Erwachsenen offen stehen, konnte bis Redaktionsschluss nicht abschließend geklärt werden. Gerade aus der IT-Branche gab es diese Woche jedoch so einige, die uns danach gefragt haben. So wünscht man sich zum Beispiel:

Verfrühte Geschenke

Geschenke zur Weihnachtszeit sind ja - gerade im Geschäftsleben - auch immer eine Anerkennung und ein Dank für gute Zusammenarbeit. Nicht bis zur offiziellen Bescherung am 24.12. gewartet haben damit HP, Salesforce, VMware und Wortmann.

Der Distributor aus Hüllhorst hat schon in den vergangenen Monaten insgesamt 60 Händler mit einer spontanen Grillparty beschenkt. VMware bedankte sich bei Arrow, weil der VAD sich besonders bei der Vermittlung von Wissen hervorgetan hat.

Der Dienstleister Salesfive ist dagegen besonders lernbegierig - das war Salesforce gleich doppeltes Lob wert. Und OFFICE Partner aus dem Münsterland hat besonders gut verstanden, welche Ziele sein Hersteller HP in Bezug auf Nachhaltigkeit verfolgt - und wie es als großer Partner dabei unterstützen kann.

Erfüllte Wünsche

Wünsche selbst erfüllt haben sich dagegen schon Bytewerk mit der Übernahme von Microbee und Digatus mit der Übernahme von Bolz IT Care. Beides sind zwar kleine, aber feine und gezielte Erweiterungen des Dienstleistungs-Portfolios und der geographischen Abdeckung - und die vorerst letzten Zeichen einer 2023 beschleunigten und sicher auch noch 2024 anhaltenden Konsolidierung im Bereich IT-Dienstleistungen.

Sich selbst konsolidiert hat dagegen Bechtle in Österreich: Aus den beiden getrennten Vertriebsansätzen des Bechtle IT-Systemhauses und des Online-Händlers Bechtle direct entsteht nun die Bechtle Austria GmbH, die beide Welten unter einem Dach bündelt.

Die letzte Adventwoche ist aber auch immer schon eine Zeit, in der man sich über das kommende Jahr Gedanken macht: Wie wird es wohl werden? Was erwartete mich bei der Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub - und gönnen mir die Kollegen den überhaupt, oder muss ich auch unterm Weihnachtsbaum (den ich hoffentlich schon rechtzeitig gekauft habe, um weiterhin Deutscher sein zu dürfen) Support für Kunden, Kollegen und Vorgesetzte leisten?

Stille Nacht ohne Kommunikation

Diese ständige Erreichbarkeit verbitten sich übrigens immer mehr Menschen. Zu Recht, wie ich finde: Erreichbarkeit sollte an klare Regelungen gebunden sein, denn Urlaub und Feiertage sind ja auch dazu da, dass man danach wieder erholt und motiviert angreifen kann. Allerdings ist die Versuchung durch technische Möglichkeiten natürlich groß und sind die Grenzen fließend. Da gilt es auch, eine Firmenkultur zu etablieren, in der Respekt, Verständnis und Miteinander Trumpf sind.

Ein neuer Weihnachtsklassiker

Vorsichtig sein sollte man dabei jedoch, wenn sich Außenstehende einmischen. In einer Dokumentation haben Krämer IT und Servereye festgehalten, was dabei geschehen kann. Die ist auf alle Fälle sehenswert - und hat das Potenzial, neben "Stirb langsam", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Der kleine Lord" und "Kevin allein zu Haus" zu einem weiteren Klassiker der deutschen Weihnachtskultur zu werden. Die Anfrage beim Wahlkreisbüro von Friedrich Merz, ob Saarländer dazu beitragen dürfen, läuft noch.

Es gibt ein Leben nach Weihnachten

Aber zurück zu den Gedanken an das kommende Jahr. Die dürfen nach einem schwierigen 2023 durchaus etwas heller ausfallen. Die schon erwähnten Ausblicke von Ceconomy und Euronics sind recht freundlich. Die neuesten Ergebnisse der "Postbank Digitalstudie" untermauern das für den stationären Handel: Nach einem Hoch in der Pandemie entdecken die Menschen die Vorteile des Ladengeschäfts wieder.

Wer noch Orientierung sucht, findet die wie gewohnt Ende Januar bei den Channel Excellence Awards 2024. Am 25. Januar vergibt ChannelPartner in München auf Grundlage der Ergebnisse einer umfangreichen Befragung mit strengen Kriterien durch die Analysten von Context wieder Auszeichnungen an die channel-freundlichsten Hersteller und Distributoren. Die Ergebnisse lesen Sie dann wie gewohnt bei ChannelPartner - das Erlebnis und die Networking-Möglichkeiten haben Sie nur vor Ort.

Am besten also gleich anmelden. Und ein schönes Geschenk für den Kollegen oder die Kollegin wäre so ein Ticket doch auch, oder? Und wenn Sie sich erst im Januar entscheiden wollen: Abonnieren Sie hier unseren Wochenrückblick-Newsletter (Kästchen oben links), dann erinnern wir Sie freundlich daran - und versorgen Sie auch 2024 jeden Freitag mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse im IT-Channel.

Frohe Feiertage, Gesundheit, Glück und alles Gute wünscht Ihnen das ChannelPartner Team!

