Nach der Akquisition der zwei österreichischen Beratungsunternehmen Gravity Consulting und Vitec Vienna Information Technology Consulting und des Walldorfer SAP-Partners Quadox setzt der IT-Dienstleister damit seine Wachstumsstrategie fort und stärkt sein SAP-Geschäft in der DACH-Region.

Die Palmer AG aus Würzburg hat sich auf Unternehmen aus der Energie- und Wohnungswirtschaft spezialisiert und bringt nun Kunden wie die Fraport AG, die Getec Gruppe sowie die Stadtwerke Aalen und München mit zu Adesso. Alle Mitarbeiter der Palmer AG, überwiegend Senior Consultants und Senior Developer, wechseln direkt zu Adesso. Dadurch wird sich dort die Zahl der SAP-Spezialisten noch dieses Jahr fast verdoppeln.

Die bisherige Zentrale der Palmer AG in Würzburg wird nach der Übernahme ein weiterer Adesso-Standort, hinzu kommen die Palmer-Niederlassungen in Leipzig und Erfurt. Markus Ingelmann, Leiter der Line of Business Utilities & Public bei der Adesso Orange, wird bis zur Verschmelzung in den Vorstand der Palmer AG aufrücken und gemeinsam mit dem bisherigen Chef der Palmer AG, Patrick Müller, den Betriebsübergang durchführen. "Mit der Palmer AG bauen wir unsere SAP-Utilities-Präsenz in Süddeutschland weiter aus", betont Ingelmann.

Patrick Müller von der Palmer AG ergänzt: "Wir kennen und schätzen Adesso schon seit einigen Jahren. Ich freue mich sehr, dass unser Team nun eine interessante neue berufliche Heimat findet. Wir sind überzeugt, mit unserer langjährigen SAP-Expertise und unseren Stammkunden einen wertvollen Beitrag zum Ausbau des Adesso-Netzwerks zu leisten."

Die Adesso Orange AG ist im April 2021 nach einer Mehrheitsbeteiligung der Adesso SE an der Quanto AG entstanden. In der Adesso-Gruppe sind insgesamt 9.700 Menschen tätig, die Palmer-Gruppe, bestehend aus der Palmer AG und der NEA GmbH, beschäftigt zusammen 350 Mitarbeiter.



