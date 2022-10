Unternehmen sitzen oft auf einem Berg von Daten, mit denen sie herzlich wenig anfangen können. Das heißt, diese Daten müssen zuerst vorsortiert werden, um sie in Anschluss zu indexieren und den Firmenvorgaben entsprechend zu klassifizieren. Erst aus auf diese Weise bearbeiteten Daten lassen sich wertvolle Erkenntnisse für das künftige Business gewinnen.

Eine Lösung, die genau dies verspricht, offeriert die 2016 in der Schweiz gegründete Software-Company Aparavi. In der Zwischenzeit beschäftigt dieser ISV (Independent Software Vendor, unabhängiges Softwarehaus) rund 80 Mitarbeiter und ist mittlerweile auch in Deutschland sowie in den USA vor Ort inSanta Monica, Kalifornien, vertreten.

EMEA-CEO ist dort ein Channel-Veteran, der ehemaligen Microsoft-Partner-Chef Gregor Bieler (ChannelPartner berichtete). Aufgrund der steigenden Kundennachfrage und der damit verbundenen höherem Betreuungsaufwand hat Aparavi die Stelle des General Managers EMEA (Europa, Nahost und Afrika) neu geschaffen und zum 1. Oktober 2022 mit Oliver Scheffert besetzt.

In dieser Rolle ist er europaweit für Vertrieb, Marketing, Business Development sowie für die Kundenbetreuung zuständig. Oliver Scheffert kommt genauso wie sein Chef Gregor Bieler von Microsoft, wo er mehr als elf Jahre lang unterschiedliche Bereiche verantwortete. Zuletzt leitete Scheffert als Partner Lead die Beziehungen zu den ISVs sowie die Innovations- und Transformations-Initiativen für den Microsoft Channel. Davor war Scheffert unter anderem als Director New Business, Sales & Marketing bei der App-Agentur Next Munich für die Geschäftsentwicklung, den Vertrieb und das Marketing verantwortlich.

Gregor Bieler schätzt sich glücklich, Scheffert für Aparavi gewonnen zu haben: "Aus unserer gemeinsamen Zeit bei Microsoft bin ich von Olivers fachlicher Kompetenz und seinen Führungsqualitäten voll überzeugt". Scheffert selbst hat sich bei Aparavi ehrgeizige Ziele gesetzt: "Wir besitzen ein Alleinstellungsmerkmal bei der Behandlung von unstrukturierten Daten. Daher gehört unsere Lösung in praktisch jedes Unternehmen, das seine unstrukturierten Daten wertschöpfend nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten und Risiken reduzieren möchte."

Auch das Arbeitsklima bei Aparavi scheint Scheffert zu behagen: "Für mich ist es wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die der unbedingte Wille eint, in einem neuen, spannenden Marktsegment Großes zu erreichen. Diesen Spirit habe ich hier sofort gespürt."



