Seinen Rückzug von der Unternehmensspitze hat Notebooksbilliger.de-Gründer Arnd von Wedemeyer eigentlich bereits vor drei Jahren eingeleitet. Damals gab der heute 47-Jährige seinen CEO-Posten an den langjährigen Acer-Manager Oliver Ahrens ab und kündigte an, lediglich als Impulsgeber im Vorstand des Elektronikversenders zu verbleiben. Doch als man sich bereits eineinhalb Jahre später wieder von Ahrens trennte, übernahm Wedemeyer neben CEO Oliver Hellmold im Vorstand wieder stärker operative Aufgaben und verantwortete seitdem die strategischen Einkaufsbeziehungen von Notebooksbilliger.de.

Nun hat Wedemeyer seinen ursprünglichen Plan umgesetzt und ist zum 18. Februar 2020 aus dem Vorstand des von ihm gegründeten Unternehmens ausgeschieden. Der neue Vorstand von Notebooksbilliger.de besteht seitdem aus CEO Hellmold und COO Martin Schwager. Daniel Oharek, der neben Wedemeyer den Einkauf verantworte, ist bereits im Herbst 2019 aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen ausgeschieden. Wie es heißt, soll künftig CEO Hellmold die komplette Einkaufsverantwortung des Elektronikversenders übernehmen.

Spanien-Expansion und neues Ladengeschäft

Wie Arnd von Wedemeyer der Lebensmittelzeitung sagte, kümmere er sich nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand von Notebooksbilliger.de um den Aufbau des Geschäfts in Spanien. Eine entsprechende Gesellschaft sei gerade in Gründung, weitere Details gebe es im Moment dazu nicht. Wedemeyer selbst lebt seit einigen Jahren bereits einen zu einem Großteil auf der Baleareninsel Mallorca und hatte schon vor zehn Jahren öffentlich über die Expansion nach Spanien nachgedacht.

In Deutschland steht unterdessen die Eröffnung des siebten Ladengeschäft von Notebooksbilliger.de an: Am 21. März öffnet der Store in der Leipziger Straße 96 in Berlin seine Türen. Der einstige Pure Online Player wird damit immer mehr zum Multichannel-Händler.