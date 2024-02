Entstanden ist Avenga im März 2020 aus dem Zusammenschluss der vier Systemhäuser Sevenval, IT Kontrakt, CoreValue und Solidbrain - mit finanzieller Hilfe der Private Equity-Investoren Oaktree Capital Management L.P. und Cornerstone Partners. Diese beiden haben nun das Unternehmen an eine andere Beteiligungsgesellschaft, die KKCG Gruppe, weitergereicht.

Aktuell beschäftigt Avenga rund 4.300 Fachkräfte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Köln, hinzu kommen 30 internationalen Niederlassungen, unter anderem in der Ukraine, in Polen, Malta, Portugal, in den USA, Argentinien und in Malaysia.

Avenga ist als IT-Dienstleister und Softwarehaus tätig - mit besonderem Fokus auf Kunden aus dem Automobilbau, der Fertigungsindustrie und aus der Pharmabranche. Auch einige Banken und Versicherungen gehören zur Klientel des IT-Dienstleisters. Diese Kunden beraten die Avenga-Experten bei ihren Digitalisierungsvorhaben. Sie betreuen komplette Digitalisierungsprojekte bin hin zur Implementierung der dafür notwendigen Systeme und unterstützen die Anwender auch danach (After-Sales-Support). Zu den Avenga-Kunden (insgesamt über 410) gehören unter anderem ABB, Allianz, Boehringer Ingelheim, die Postbank sowie die Automarken Opel und Volvo.

Aktueller CEO der Avenga-Gruppe ist Yuriy Adamchuk. Zusammen mit Ludovic Gaudé, dem Leiter der Software-Sparte bei KKCG, treibt er nun die Integration von Avenga in den KKCG-Konzern voran. Hier wird Gaudé ganz konkret: "Jetzt ist es an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und mit dem Fusionsprozess zu beginnen, das ist der erste Schritt auf unserem gemeinsamen Weg." Alle eigenen Software-Aktivitäten fasst KKCG unter der Marke "Qinshift" zusammen.

Für Michal Tománek, den Investment Director bei KKCG, markiert die Avenga-Akquisition einen Wendepunkt in der strategischen Entwicklung der eigene Technologie-Säule: "Avenga stärkt unsere internationale Präsenz und ergänzt Qinshift. Dadurch sind wir zu einem der größten Architekten für digitale Transformation in Europa geworden- mit einem globalen Kundenstamm."



