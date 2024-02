Im August 2023 hat Bechtle erste Systemhäuser in Spanien erworben (ChannelPartner berichtete) nun kam ein Apple-Reseller zu dem Konglomerat dazu. Neben dem Hauptsitz in Saragossa ist iDoo Tech S.L. mit Niederlassungen in Madrid und Barcelona vertreten. Das Unternehmen beschäftigt 13 Mitarbeiter, 2023 setzte es 6,4 Millionen Euro um.

iDoo Tech S.L.-Geschäftsführer Rafa Cayuelas bleibt in gleicher Funktion tätig. Er vertreibt schon seit über 30 Jahren Apple Produkte. Bis 2018 war er Geschäftsführer und Mitgesellschafter von K-tuin, dem größten Apple-Reseller Spaniens. Neben Rafa Cayuelas werden auch Eduardo Cayuelas und Fran Fuentes weiterhin ihrer Managementtätigkeit bei dem spanischen Apple-Resellers fortsetzen. iDoo Tech bleibt als eigenständige Marke innerhalb der Bechtle-Gruppe bestehen.

Das jüngste von Bechtle übernommene Unternehmen in Spanien konzentriert sich auf den B2B-Vertrieb von Apple Produkten samt Beratung, Training und Support. Geplant ist, künftig das gesamte Apple-Business von Bechtle Spanien über iDoo Tech abzuwickeln. Ziel ist, den Status als Apple Authorised Enterprise Reseller zu erlangen, um neben dem Verkauf von Produkten an Unternehmenskunden auch ein noch umfangreicheres Service- und Lösungsportfolio anzubieten. Bechtle ist einer von nur vier Apple Authorised Enterprise Resellern in Deutschland - neben Cancom, Computacenter und der Deutschen Telekom.

» c.m.c. 2024 - channel meets cloud c.m.c. - channel meets cloud

Die Konferenz für IT-Dienstleister, Cloud Natives, MSP und CSP

17. und 18. April 2024 in München Schnellentscheider sparen bis Ende Februar mit dem BlindBird-Ticket!

Rabattcode: cmc-blindbird Hier anmelden!

iDoo Tech S.L.-Geschäftsführer Rafa Cayuelas freut sich sehr, ein Mitglied der Bechtle-Familie zu werden: "Das ist ein in eine erfolgreiche Zukunft. Wir sehen hervorragende Perspektiven, unser Wachstum weiter voranzutreiben und unseren Kunden ein deutlich erweitertes Portfolio anbieten zu können".

Für Konstantin Ebert, den Vorstand IT-E-Commerce bei der Bechtle AG, eröffnet die jüngste Akquisition dem Systemhaus eine "großartige Chance", das Apple-Geschäft in Spanien auszubauen: "Mit iDoo Tech bekommen wir ein eingespieltes Team an Bord, das unsere Wachstumsziele ideal unterstützt".

Mit seiner E-Commerce-Gesellschaft Bechtle direct ist das deutsche Systemhaus bereits seit 2001 in Spanien vertreten. Nach der Übernahme von iDoo Tech beschäftigt Bechtle auf der iberischen Halbinsel gut 150 Mitarbeiter.



Mehr zu Bechtle:



Erste Systemhäuser in Spanien

In Frankreich

In England

In den Niederlanden

Erste Frau im Vorstand

Zusammen mit Schwarz IT arbeiten