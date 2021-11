Nach sechs Jahren bei Cisco Systems wechselt Ruba Borno zu AWS. Sie übernimmt dort weltweit die Verantwortung für die Betreuung der Channel-Partner des Unternehmens. Borno hat den Wechsel in ihren Profilen in Social Media bekannt gemacht, worauf er von den Medien aufgegriffen wurde. In ihrem Profileintrag bei Twitter bezeichnet sie sich nun als "Vice President Worldwide Partners bei AWS", in ihrem Profil bei LinkedIn gibt sie ihre Position bei AWS als "Vice President, Worldwide Channels & Alliances" an.

Die offizielle Übergabe soll offenbar erst Anfang Dezember 2021 im Anschluss oder im Zuge der geplanten AWS Reinvent 2021 erfolgen, die von 29. November. bis 3. Dezember 2021 stattfindet. Bis dahin wird ihr Vorgänger Doug Yeum noch die Geschäfte führen. Er wechselt den Berichten zufolge auf eine Stelle im Retail-Geschäft bei der Konzernmutter Amazon. Yeum war seit Juli 2019 für die AWS-Partner weltweit verantwortlich. Zuvor leitete er das Geschäft in Korea und war als Stabschef für den ehemaligen AWS-CEO Andy Jassy tätig.

Borno hat an der University of Michigan Elektrotechnik und an der University of North Carolina Technische Informatik studiert. Nach ihrem Abschluss begann sie ihre berufliche Laufbahn bei der Boston Consulting Group. Von dort wechselte sie nach über sechs Jahren zu Cisco.

Bei Cisco fing Borno als Vice President, Growth Initiatives und "Chief of Staff to the CEO" an. Der CEO hieß damals noch John Chambers, der aber wenige Monate später an Chuck Robbins übergab. 2018 übernahm Borno bei Cisco die Gesamtleitung des Bereichs Manged Services, 2020 mit der Beförderung zum SVP zusätzlich auch den Bereich Global CX Centers, also auch sämtliche Services im Bereich Support und Professional Service.

