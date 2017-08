In den Monaten April bis Juni 2017 konnte die Bechtle AG ihren Umsatz im Vergleich zum zweiten Quartal 2016 um 13,7 Prozent auf 822,2 Millionen Euro erhöhen. Das Betriebsergebnis (EBIT) des Systemhauses stieg im Jahresvergleich ähnlich stark 13,2 Prozent auf 36,5 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) betrug im zweiten Quartal 2017 genau 36,2 Millionen Euro, womit die EBT-Marge bei 4,4 Prozent verblieb. Mitte 2017 beschäftigte Bechtle insgesamt 7.909 Mitarbeiter, das sind fast acht Prozent als 2016.

Systemhaus-Geschäft und Managed Services

Im Geschäftssegment "IT-Systemhaus & Managed Services" konnte die Bechtle AG ihre Umsätze von 13,6 Prozent auf 572,9 Millionen Euro erhöhen. Zu diesem Wachstum trugen die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz gleichermaßen bei. Neue Umsatzimpulse kamen sowohl aus den Bereichen Anwendungslösungen und Managed Services aber auch aus dem klassischen Projektgeschäft.

Die Nachfrage nach modernen IT-Architekturen und der damit zusammenhängende Beratungsbedarf auf Kundenseite sind laut Bechtle ungebrochen hoch. Das Betriebsergebnis im Im Geschäftssegment "IT-Systemhaus & Managed Services" kletterte im zweiten Quartal 2017 um 14,2 Prozent auf 24,6 Millionen Euro. Die EBIT-Marge blieb damit auf Vorjahresniveau (4,3 Prozent).

Das Bechtle Cloud Portfolio im Überblick

Das Portfolio umfasst Private Cloud, Public Cloud und Bechtle Business Cloud Services. Die Angebote können Kunden über ein zentrales Portal beziehen, managen und abrechnen. Noch 2017 soll auch eine direkte Verbindung zum eCommerce-Shop möglich sein. Bechtle Private Cloud

Hier werden klassische On-Premise-Services angeboten, wie der Aufbau und Betrieb der Private Cloud beim Kunden vor Ort sowie Remote-Wartung und Betrieb in Zusammenarbeit zwischen den Systemhäusern und Bechtle Hosting & Operations. Off-Premise wird der Betrieb der Private Cloud des Kunden im Bechtle Datacenter mit dedizierter, kundenindividueller IT-Infrastruktur geliefert oder virtuell auf der „Bechtle Shared Computing Infrastructure“ (BSCI). Bechtle Public Cloud

Sie umfasst dynamisches Cloud-Brokerage sowie die Koordination und Kombination unterschiedlicher Cloud-Services für individuelle Kundenbedürfnisse vollautomatisch über die Cloud-Plattform. Das Portfolio umfasst viele Services, die für Mittelständler heute relevant sind, so zum Beispiel Microsoft Office 365, Azure und andere. Bechtle Business Cloud

Sie umfasst heute ca. 20-30 “paketierte” Dienste von Technologiepartnern, aber auch eigen entwickelte Services, zum Beispiel Backup / DR as a Service, Sorage aaS, Workplace aaS. Die Wertschöpfung durch Virtual Private Cloud, Cloud-Brokerage und eigene/veredelte Cloud-Services erfolgt dabei über die vollautomatisierte Cloud-Produktion aus dem Datacenter in Frankfurt. Sie umfasst neben der Bechtle Shared Computing Infrastructure (BSCI) die Cloud Automation & Provisioning Engine (CAPE), das Cloud-Portal und die Billing-Engine. Dabei bleiben die Kundenansprache, -verwaltung und -abrechnung obligatorisch in der Verantwortung von Bechtle. Der Rechnungsabsender ist stets die regionale Vertriebseinheit.

IT-E-Commerce wächst überdurchschnittlich in Deutschland

Das Inlandsgeschäft trug auch im Bereich "IT-E-Commerce" überdurchschnittlich zum Wachstum der Bechtle AG bei: Insgesamt erhöhte sich hier der Umsatz im zweite Quartal 2017 um 13,9 Prozent auf 249,3 Millionen Euro. In Deutschland konnte Bechtle um 22,9 Prozent zulegen. Aber auch die ausländischen Handelsgesellschaften steigerten ihre IT-E-Commerce Umsätze zweistellig (10,4 Prozent). Das EBIT-Ergebnis liegt hier mit 11,9 Millionen Euro um elf Przente über dem Vorjahreswert was sich in einer EBIT-Marge von 4,8 Prozent niederschlägt (Vorjahreswert: 4,9 Prozent).

Investitionen

Im ersten Halbjahr 2017 hat Bechtle insgesamt 33 Millionen Euro ins eigene Unternehmen investiert, um die eigen Wettbewerbsfähigkeit zu halten Vorjahreswert: 39,6 Millionen Euro. Neben Ausgaben für Gebäude-Infrastruktur und Personal-Ressource flossen die Finanzmittel vor allem in strategische Projekte, etwa zur Umsetzung eines digitalen Bechtle-Marktplatzes, die Etablierung der Bechtle Clouds-Plattform und in die umfangreiche Modernisierung des eigenen Rechenzentrums. Für das Gesamtjahr 2017 rechnet Bechtle mit Gesamtinvestitionen in Höhe von 60 Millionen Euro.

Lesetipp: Bechtle gewinnt zwei Ausschreibungen in den Niederlanden

Jahresprognose

Und so erwartet das Systemhaus für das Gesamtjahr 2017 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum und bestätigt die im März 2017 veröffentlichte Prognose. "Nach dem ersten Halbjahr 2017 liegen wir bei Umsatz und Ergebnis über dem Zielkorridor unserer Erwartungen für das Gesamtjahr 2017. Dabei profitieren wir von unserer hervorragenden Positionierung als IT-Komplettanbieter, aber auch zunehmend in den Bereichen Managed- und Cloud-Services sowie Anwendungslösungen. Nach heutiger Einschätzung gehen wir auch für das zweite Halbjahr 2017 von einer Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung aus", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.