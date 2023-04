Nach der im Mai 2022 akquirierten PQR B.V. und der im Juli 2022 übernommenen Axez ICT Solutions B.V. hat Bechtle nun auch noch das niederländische Unternehmen Fondo gekauft. Dessen Kompetenzen (Modern Workplace, Multicloud und Software-as-a-Service) ergänzen Bechtles Angebot in den Niederlanden sehr gut, außerdem ist Bechtles jüngster Neuerwerb ist ein langjähriger VMware- und Microsoft-Partner.

Fondo wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Utrecht. Im vergangenen Jahr erreichte der IT-Dienstleister ein Geschäftsvolumen von rund 41 Millionen Euro - und das gerade Mal mit 42 Mitarbeitern. Die Umsatzerlöse 2022 beliefen sich auf 8,8 Millionen Euro. Genauso wie Axez wird auch Fondo vollständig in PQR (ebenfalls in Utrecht ansässig) integriert. Das bisherige Management (Marc van Rinsum, Kees Vink und Marcel Lagendijk) bleibt in führender Funktion weiterhin im Unternehmen tätig. Damit beschäftigt die PQR in den Niederlanden an den zwei Standorten Utrecht und Rijswijk bei Den Haag zusammen nun über 250 Mitarbeiter.

PQR-CEO Marijke Kasius ist froh über den Neuzugang:"Mit Fondo gewinnen wir zusätzliche Kompetenz und viel Erfahrung rund um VMware und Microsoft, um unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre digitalen Arbeitsplätze zu liefern. Dieses Know-how fügt sich exzellent in unser Managed-Services-Angebot SpaceHub ein."

Marc van Rinsum, Mitgründer und Geschäftsführer von Fondo, erläutert seine Gründe für den Firmenverkauf: "Nachdem wir unsere VMware- und Microsoft-basierten Arbeitsplatzlösungen auf ein sehr gutes Niveau entwickelt haben, suchten wir nach weiteren Wachstumsmöglichkeiten. Als Teil der Bechtle-Gruppe erreichen wir gemeinsam mit PQR die nötige Größe und Schlagkraft, um weitere Kunden zu erreichen und gleichzeitig innovativ zu bleiben."

Neben PQR gibt es in den Niederlanden noch das Bechtle-Unternehmen Cadmes, das im CAD/PLM-Segment tätig ist. Hinzu kommt die niederländische B2B-E-Commerce-Sparte des Systemhauses. Damit deckt die Bechtle-Gruppe alle wichtigen Wirtschaftsräume unseres nordwestlichen Nachbarn ab: von Maastricht über Eindhoven, 's-Hertogenbosch und Utrecht bis Hoofddorp nahe Amsterdam und Rijswijk bei Den Haag. Insgesamt beschäftigt der IT-Dienstleister nun fast 800 Mitarbeiter in den Niederlanden.



