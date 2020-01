Im Rahmen einer Nachfolgeregelung wurden bei dem Düsseldorfer Systemhaus die Gesellschaftsanteile an der IT-On.NET Süd GmbH dem Mitgründer Jürgen Gut übertragen. Damit ist er seit dem 1. Januar 2020 Alleingesellschafter und alleiniger Geschäftsführer dieser IT-On.NET-Niederlassung im Schwarzwald. Gut ist bereits seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der IT-On.NET GmbH am Firmensitz in Hüfingen.

Die IT-On.NET GmbH mit Sitz in Düsseldorf bleibt im alleinigen Besitz von Karten Agten und Manfred Haußmann, die dort weiterhin als Geschäftsführer fungieren. Und Agten beeilt sich auch zu betonen, dass beide Unternehmen partnerschaftlich verbunden bleiben und innerhalb des Systemhaus-Netzwerks "iTeam" mit 350 weiteren IT-Dienstleistern gegebenenfalls kooperieren. Und sie beide eint auch die gemeinsame Lieferantenbasis bestehend aus Fujitsu, Microsoft, WatchGuard, F-Secure und anderen Herstellern.

Den kommenden Herausforderungen in Hüfingen blickt Gut optimistisch entgegen: "Meine Mitarbeiter und ich werden die aufgebauten Beziehungen mit IT-Herstellern und -Partnern fortsetzen und weiter als externe IT-Abteilung für mittelständische Kunden fungieren. Dank unseres Führungskonzepts 'Go for the 100' sind wir hierbei in der Lage, agile Arbeitsmethoden einzusetzen und unser Unternehmen erfolgreich strategisch weiterzuentwickeln."