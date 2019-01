Vor fast genau zwei Jahren, im Februar 2017, zog sich Andreas Bortoli als geschäftsführender Gesellschafter von c-entron zurück. Offenbar war damals der Abschied nicht ganz so friedlich verlaufen, als in der offiziellen Verlautbarung verkündet. Umso erstaunlicher ist es, dass Andreas Bortoli nun zu Centron zurückkehrt. Er soll bei dem ERP-Softwarehersteller den Vertrieb wieder ankurbeln. Kundenakquise und Entwicklung bestehender Geschäftsbeziehungen im DACH-Raum sollen dabei im Fokus des neuen Vertriebsdirektors liegen.

Während seines Intermezzos bei der Neumeier AG vom 1. Oktober 2017 bis Ende 2018 (ChannelPartner berichtete) war Andreas Bortoli als Vorstand Vertrieb und Marketing bei dem Systemhaus angestellt. Dort trieb er das Cloud-Geschäft und das Business mit Managed Services an.

c-entron-Gründer Thomas Hoffmann freut sich, seinen alten Kompagnon wieder an Bord zu haben: "Andreas Bortoli kennt den Markt bestens, er ist ein Vertriebsprofi, sehr gut vernetzt und medial präsent. Im Rahmen unserer Entwicklungs- und Wachstumsstrategie ein Gewinn für unsere aktuellen und künftigen Kunden."

Und auch Bortoli kehrt offenbar gern zu c-entron zurück: "In den letzten zwölf Monaten hat c-entron den Kundenfokus nochmals deutlich geschärft und mit vielen neuen Initiativen wie der c-entron Akademie eine hervorragende Basis geschaffen, um noch mehr Kunden den Nutzen einer modernen, mobilen ERP-Lösung in der Praxis zu zeigen. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der ERP-Branche, freue ich mich, das Wachstum bei c-entron mitgestalten zu dürfen."

Der zweite c-entron-Geschäftsführer Volker Lehnert ist davon überzeugt, dass Andreas Bortoli als Vertriebsdirektor die ideale Besetzung für das Ulmer Softwarehaus ist, um das Wachstum des ERP-Herstellers auszubauen. "Wir kennen und schätzen uns, seit ich 2012 bei c-entron angefangen habe. Ich freue mich sehr, Andreas Bortoli nun wieder an Bord von c-entron zu begrüßen".

