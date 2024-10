Die neueste Ergänzung im Sortiment portabler Fotodrucker des japanischen Herstellers ist der Canon Selphy QX20. Der in drei Farben erhältliche Mini-Fotodrucker unterstützt neben dem quadratischen Format auch das Papierformat 54 x 85 mm, was in etwa Kreditkartengröße entspricht und kleiner als das bisherige und weiterhin verwendbare quadratische Format in 72 x 85 mm ist.

Schneller Sticker und WiFi

Fotos von Mobilgeräten mit iOS oder Android können direkt über die kostenlose Canon Selphy Photo Layout App per WLAN gedruckt und als Aufkleber verwendet werden. Das Fotopapier hat eine selbstklebende Rückseite, die mehrfach benutzbar ist und beim Abziehen keine Spuren hinterlässt, verspricht der Hersteller. Durch die Verbesserung bei der Druckgeschwindigkeit benötigt ein Druck nur noch 40 Sekunden und das Aufladen des eingebauten Akkus soll durch USB-C rund 33 Prozent schneller erledigt sein.

Der Selphy QX20 ist etwas kleiner als eine Postkarte und mit leichten 455 Gramm keine große Last für unterwegs. Die Thermosublimationstechnologie sorgt für die bekannt qualitativ hochwertigen Fotos, die bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben können und mit Schutzbeschichtung reißfest, wischfest sowie wasser- und schmutzabweisend sind.

Aktualisierte Layout App

Über die erweiterte Selphy Photo Layout App lässt sich nicht nur das entsprechende Papierformat auswählen, sondern auch der Rand beim quadratischen Format in drei Größen einstellen. Beim Druck per App können kreative Akzente wie etwa Stempel, Filter, Rahmen, Sticker oder individuelle Texte hinzugefügt werden. Neben dem Normaldruck stehen nun auch Randlosdruck sowie abgerundete Kanten für Collagen zur Verfügung. Der Rand kann zudem für individuelle Verzierungen oder Grußbotschaften genutzt werden.

Mit dem Verkaufsstart des neuen Selphy QX20 steht ab sofort auch das Papierformat 2:3 (54 x 85 mm) in zwei Verpackungsgrößen zur Verfügung. Das gewohnte Papier XS-20L (72 x 85 mm) für quadratische Ausdrucke lässt sich mit dem Selphy QX20 weiterhin verwenden. Weitere Informationen zu den aktuellen Modellen gibt es bei Canon unter diesem Link.

Preis und Verfügbarkeit

Der Canon Selphy QX20 ist voraussichtlich ab Mitte Oktober 2024 für 129 Euro verfügbar. Die Kosten für die Nachfüllpacks liegen für das XC-20L (54 x 85mm, 20 Blatt) bei 18 Euro, für das XC-60L mit 60 Blatt sind 45 Euro fällig und das bekannte Format XS-20L (72 x 85mm, 20 Blatt) kostet 16 Euro. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.