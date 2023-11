Personalmeldungen aus der Distribution

Bei Systeam wird mit Miriam Hirschi, Stefanie Hoydem und Matthias Mitlacher die kommende Generation verstärkt in die Unternehmensführung eingebunden. Wie das vonstatten geht, erfuhr ChannelPartner-Redakteur Armin Weiler auf der Hausmesse "Inform" aus erster Hand.

Neue Systeam-Generation übernimmt Verantwortung

Boris Baresic war vor über zehn Jahren schon einmal bei ENO, damals als Key Account Manager. Jetzt kehrt er - nach Stationen bei Gigaset, Alcatel Lucent und Samsung - zum Distributor zurück. Der 42-Jährige übernimmt dort die Leitung von Marketing und Vertrieb.

Boris Baresic wechselt zu ENO

Personalmeldungen von IT-Dienstleistern

Anfang 2024 übernimmt bei Adesso Mark Lohweber den Vorstandsvorsitz von Michael Kenfenheuer. Kenfenheuer geht Ende 2023 in den Ruhestand. Dirk Pothen wird zudem seinen Vorstandsvertrag ebenfalls zum 31. Dezember 2023 aus persönlichen Gründen vorzeitig aufheben.

Mark Lohweber übernimmt Vorstandsvorsitz bei Adesso

Bei Macaw gibt Thomas Golatta gibt seinen Posten ab. Als Managing Director Deutschland übernimmt Philipp Strasmann. Der 46-Jährige leitete in den vergangenen fünf Jahren das Big-Data- und Security-Team der Atos Gruppe in Nordeuropa.

Philipp Strasmann leitet Macaw in Deutschland

Boris Bohn hat zum 1. Oktober 2023 eine neue Aufgabe als Head of Consulting bei der Digital-Agentur Diva-e übernommen. Er kam von Adesso. Bei Diva-e soll der 51-jährige künftig die oftmals global agierenden Diva-e-Kunden bei der Entwicklung individueller Digitalstrategien beraten und ihnen den Nutzen von IT-Lösungen nahebringen - vor allem im Bereich E-Commerce.

Boris Bohn ist neuer Head of Consulting bei Diva-e

Personalmeldungen von Herstellern

Cisco Systems hat José Van Dijk zur Leiterin seiner "Partner Sales & Routes to Market Organisation in EMEA" ernannt - oder kurz zur Channel-Chefin für Europa. In den vergangenen viereinhalb Jahren war Van Dijk maßgeblich an Aufbau und Leitung des "Global Operations and Partner Performance Teams" beteiligt. Insgesamt ist sie schon 25 Jahre bei Cisco.

Cisco ernennt neue Channel-Chefin für Europa

Guido Stempel ist der neue Head of Channel Germany & Austria bei Zyxel Networks. Er kam 2014 zu Zyxel und war zunächst als Teamleader Sales und Partner Account Manager für den österreichischen Markt zuständig. Danach verantwortete er sechs Jahre als Distribution & Etail Manager den deutschen und österreichischen Channel. Norbert Roller, bisher Senior Director Channel Business DACH bei Zyxel, legt seinen Fokus künftig auf das Tagesgeschäft im Schweizer Markt und leitet darüber hinaus Sonderprojekte im Zyxel-Channel. Ronny Helk, bislang Partner Account Manager Austria, soll als Sales Manager Austria das Zyxel-Geschäft in Österreich ausbauen.

Neuer Channel-Chef bei Zyxel

Adriana Grau ist bereits seit 2014 in der IT-Branche tätig. Seit 2021 ist sie im Unternehmen ihres Vaters Herbert Grau tätig, zuletzt als Strategic Account Managerin. Jetzt hat die studierte Betriebswirtschaftlerin bei dem Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd die Leitung von Vertrieb und Marketing übernommen.

Adriana Grau rückt zur Vertriebsleiterin auf

Martin Meitza leitet den Bereich Channel Sales bei Enreach. Er war zuvor unter anderem bei Cisco und Ingram Micro tätig, zuletzt verantwortete er den Channel-Vertrieb bei Mitel Deutschland. Als Vertriebsleiter für den Channel bei Enreach wird sich Meitza neben der Weiterentwicklung des Partner-Netzwerks und der Distributionsstrategie unter anderem darauf konzentrieren, das Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen auszubauen sowie Vertriebskanäle für die KI-Lösungen von Enreach und die neue Cloud-Kommunikationslösung Enreach Contact aufzubauen.

Martin Meitza wechselt zu Enreach

Merano Mettbach hat bei Nfon seinen neuen Job als Chief Sales Officer (CSO) Deutschland angetreten. Auf dieser Position löst er den langjährigen Vertriebsleiter Thomas Muschalla ab, der das Unternehmen Ende Oktober 2023 verlassen hat, um sich "einer neuen Herausforderung zu stellen". Mettbach war zuletzt Leader Partner Sales bei Cisco und hatte davor leitende Funktionen bei Siemens und Vodafone inne.

Neuer Vertriebsleiter bei Nfon

OT-Security-Experte TXOne Networks hat Mirco Kloss als Business Development Director DACH verpflichtet. Zuletzt war Kloss bei Fortinet für den Auf- und Ausbau des OT/IoT-Security Business in der DACH-Region zuständig. TXOne Networks ging 2018 aus einem Joint Venture von Trend Micro und Moxa hervor.

TXOne Networks holt Mirco Kloss

Tom Schröder war zuletzt zweieinhalb Jahre als DACH-Vertriebsleiter bei CloudBlue tätig. Jetzt hat er als Leiter der DACH-Region zum finnischen Softwareanbieter Frends gewechselt. Für Schröder ist die Technologie von Frends "der Kitt zwischen den traditionellen IT-Landschaften vor Ort und den verteilten Cloud-Workloads". Die Plattform des finnischen Anbieters fungiert als Drehscheibe für Anwendungs- und Service-Integrationen. Damit könne das Unternehmen die Digitalisierungs- und Automatisierungsinitiativen seiner Kunden beschleunigen, ohne Opfer von Personalmangel zu werden.

Nachdem Stefan Fritz im April 2022 die Leitung des Sophos-Channels in Deutschland übernommen hatte, fällt nun auch die Führung des Außen- und Innendienstes in Österreich und der Schweiz sowie Osteuropa in seine Verantwortung. Er ist bereits seit 2015 ein Teil des Sophos-Teams. Davor war er über siebeneinhalb Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen bei Dell.

Stefan Fritz bekommt bei Sophos mehr Channel-Verantwortung