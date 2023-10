Thomas Golatta, der vor zweiundzwanzig Jahren die von Macaw übernommene Digitalagentur netzkern mitgründete, gibt seinen Posten ab. Als Managing Director Deutschland übernimmt Philipp Strasmann. Der 46-Jährige leitete in den vergangenen fünf Jahren das Big-Data- und Security-Team der Atos Gruppe in Nordeuropa. Davor führte er Abteilungen des Konzerns in den Bereichen globaler Vertrieb und Service Delivery Management. Seine berufliche Laufbahn begann Strasmann vor gut 20 Jahren bei Siemens in Paderborn.

Strasmann hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und ist zertifizierter Business Coach. "Er ist eine inspirierende Führungspersönlichkeit mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und IT", erklärt Johan Taams, CEO von Macaw. "Er verfügt über große Expertise im Vertrieb sowie Profit und Management, hat in den letzten fünf Jahren bei Atos den Jahresumsatz vervielfacht und den Gewinn kontinuierlich gesteigert. Ich bin überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten dazu beitragen wird, den Erfolg bei unseren Kunden zu steigern und das Geschäft auszubauen."

Macaw wurde vor über 25 Jahren in den Niederlanden gegründet und hat sich auf Software von Microsoft - wo es inzwischen Microsoft Cloud Solutions Partner ist - und Sitecore spezialisiert. Macaw beschäftigt insgesamt rund 500 Personen und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. In Deutschland verfügt es über Niederlassungen in Köln, Hamburg und Wuppertal. Außerdem ist es in Litauen vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf Lösungen und Services im Bereich digitales Marketing (Campaigning, Social Media, Influencer- und Content-Marketing), Experience Platforms & E-Commerce, Data & Intelligence, Business & Cloud Applications sowie Digital Workplace.

Mehr Personalmeldungen aus dem Channel

Channel-Personalmeldungen aus dem September 2023

Channel-Personalmeldungen aus dem August 2023