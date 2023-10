Im September waren wie jedes Jahr auch 2023 endlich auch in Bayern die Schulferien zu Ende, stehen die ersten Lebkuchen in den Supermarktregalen und traf sich die Branche - ebenfalls schon traditionell - beim ChannelPartner Kongreß in Düsseldorf. Außerdem ist der September der Monat, in dem sich alle auf den Jahresendspurt vorbereiten - oft auch durch personelle Veränderungen. Hier die wichtigsten im Überblick.

Generationswechsel und neue Aufgaben für Urgesteine

Neuer CFO bei Also

Der bisherige CFO Ralf Retzko verlässt Also. Zum 1. Oktober 2023 übernahm Andreas Kuhn die Position des Finanzchefs. Kuhn ist nun auch Mitglied der Konzernleitung. Anja Steiner, die seit einigen Jahren bei Also tätig ist (derzeit als Regional Finance Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz), wurde seine Stellvertreterin. Kuhn ist bereits fast 12 Jahre bei Also. "Die Neubesetzung ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen des zielgerichteten Generationswechsels des Management-Teams des Unternehmens", betont Also-Chef Gustavo Möller-Hergt.

Neuer Job für Gregor Bieler

Beim IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Cognizant Technology Solutions verantwortet Gregor Bieler von Zürich aus die Geschäfte und das Wachstum in der Region Zentraleuropa. Nachdem Bieler im Sommer 2020 Microsoft verlassen hatte, war er unter anderem Europa-Chef beim Schweizer Unternehmen Aparavi, engagierte sich zusammen mit Ex-Media-Saturn-Geschäftsführer Wolfgang Kirsch im Vertrieb des bulgarischen IoT-Anbieters Allterco und als Chairman of the Advisory Board beim Beratungsunternehmen Digitall.

Neuer Job für Ralph Kreter

Nach gut zwei Jahren als Regional Sales Manager DACH Jahren bei Deep Instinct hat Ralph Kreter als Vice President EMEA East zu Saviynt, einem Spezialisten für Identity Management, gewechselt. Für seine neue Aufgabe kann Ralph Kreter auf langjährige Erfahrung in der IT-Security-Branche zurückgreifen. Er war zuvor unter anderem bei Veritas, RSA Security, Trend Micro, Dr. Web, Securonix, LogRhythm und verantwortete als Sales Director DACH das Geschäft der Security-Sparte von HPE.

Personalmeldungen von IT-Dienstleistern

Devoteam stärkt AWS-Fokus

Devoteam Deutschland hat viel vor mit seinem AWS-Geschäft. Das Beratungsunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern in EMEA ist seit 2013 AWS Premier Consulting Partner und wurde 2020 von AWS zum "Consulting Partner des Jahres" gekürt. Annariina Komljenovic hat als Country Director für AWS bei Devoteam Deutschland also eine gute Ausgangsbasis - aber sicher auch hohe Erwartungen. Helfe dürfte ihr da, dass sie AWS bestens kennt: Die vergangenen dreieinhalb Jahre war sie dort beschäftigt, zuletzt als "Principal EMEA Experience Based Acceleration Lead, EMEA Business Development & Innovation". Ob sie in ihrer 23-jährigen Berufslaufbahn zuvor schoin einmal einen längeren Titel auf der Visitenkarte hatte, ist der ChannelPartner-Readaktion nicht bekannt.

Neuer Chef bei Münchener IT-Dienstleister

Manuel Mack kam im Mai 2022 von Tech Data (heute TD Synnex) als Bereichsleiter Vertrieb, Marketing und Strategie zu CCS 365. Jetzt übernimmt er bei dem auf Cloud-Lizenzierung und IT-Service-Leistungen für den Mittelstand spezialisierten Unternehmen die Leitung von den Firmeneigentümern Peter Reiner und Walter Lang. Die ziehen sich aus der operativen Geschäftsführung zurück.

Personalmeldungen von Herstellern

Neuer Channel-Chef EMEA bei Dell

Alexandre Brousse hat bei Dell Technologies zum 1. Oktober die Nachfolge von Anwar Dahab angetreten. Der hatte bereits die Leitung der Geschäfte von Dell Technologies in Frankreich übernommen. Brousse ist seit 18 Jahren bei Dell und verantwortete zuletzt den Channel-Vertrieb für Westeuropa.

C4B holt Björn Brauel und Matthias Müller

C4B Com For Business hat im Zuge seiner Wachstumspläne zwei strategische Stellen neu besetzt. Björn Brauel leitet jetzt die Entwicklungsmannschaft, Matthias Müller kümmert sich als Director Strategy & Business Development um die Strategieentwicklung bei dem UCC-Spezialisten. Brauel zeichnete zuletzt als CTO bei Wolters Kluwer für die Technologiestrategie und Produktentwicklung von SaaS-Anwendungen verantwortlich.

Müller war zuletzt zuletzt bei Vendavo, einem Hersteller von Preismanagement- und Margenoptimierungs-Software für die Markteinführungsstrategien Cloud-basierter Lösungen und Features verantwortlich - und sammelte da Know-how, dass er beim Cloud-Kurs von C4B gut wird einsetzen können.

Neuer Geschäftsführer bei Estos

Alexander Seyferth wurde zum neuen Estos-Geschäftsführer berufen und leitet nun gemeinsam mit dem Starface-Chef Florian Buzin die Geschicke des UCC-Anbieters. Hans Szymanski, der im März 2023 die Leitung des Telefonie-Software-Anbieters interimistisch bis Ende 2023 übernahm, wird sein Mandat bei Estos "nach einer angemessenen Übergangsfrist niederlegen und sich neuen Aufgaben widmen". Vor seinem Eintritt bei Estos war Seyferth unter anderem bei der DTAG AG, einer Plattform zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen, sowie beim Frankiermaschinenanbieter Francotyp-Postalia.

ownCloud baut Partnermanagement auf

Daniel Zielke hat bei ownCloud als Senior Partner Manager die Verantwortung für die Betreuung aller europäischen Partner übernommen. Zielke war zuletzt bei Univention beschäftigt - hat also Erfahrung mit dem Open-Source-Vertrieb. Bei ownCloud will Zielke verstärkt langfristige, strategische Partnerschaften mit Systemhäusern, Service-Providern und Technologiepartnern aufbauen.

Bildungsexpertin für Epson

Epson hat mit Sarah Henkelmann-Hillebrand eine ausgesprochene Bildungsexpertin verpflichtet. Sie kommt vom Whiteboard-Spezialisten Smart Technologies und soll als Market Development Managerin - Education Europa Epson-Partner dabei unterstützen, Bildungseinrichtungen bei der Konzeption ihrer IT-Ausstattung zu beraten. Henkelmann-Hillebrand ist Gründerin und war Sprecherin des "Netzwerks Digitale Bildung", ist zudem eine erfahrene Vortragsrednerin und Buchautorin und gehört dem Beirat des Goethe-Instituts an.

Sascha Hitsch geht zum SAP-Partner xSuite Group

Bei der xSuite Group GmbH hat Sascha Hitsch als Sales Director die Aufgaben von Tobias Neumann übernommen, der das Unternehmen nach acht Jahren verlassen hat. Hitsch bringt zu dem ERP-Spezialisten über 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb mit. Zuletzt war der 45-Jährige bei NetApp, wo er als AI Sales Specialist die Geschäftsentwicklung in der DACH-Region verantwortete. Davor war er unter anderem über zehn Jahre in leitenden Vertriebsfunktionen bei Axians.

Okta will stärker im Channel wachsen

Identity-Spezialist Okta setzt schon länger auf einen sehr ausgewählten Channel, nun will der Anbieter den europaweit ausbauen. Dazu hat er James Bradley als Regional Vice President of Partner and Alliances geholt. Seine früheren Stationen: Dynatrace, Covisint (eine Cloud-Plattform für die Automobilbranche) und Cisco AppDynamics. Sein Plan "Wir brauchen Partner, die es verstehen, größere Herausforderungen im Kontext von IAM und CIAM für unsere Unternehmenskunden zu lösen."

Nutanix befördert Paulo Pereira zum Vice President Presales

Nutanix hat Paulo Pereira zum Vice President, EMEA Presales ernannt. Damit ist Pereira, der seit 2016 bei dem Hersteller ist, nun Mitglied der internationalen Führungsriege des Unternehmens. Zu Nutanix kam Pereira 2016 als Systems Engineering Manager für den Mittleren Osten. Davor seiner arbeitete er sechzehn Jahre für Cisco in Portugal, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

SAP holt neuen KI-Chef von Microsoft

SAP-Chef Christian Klein will künftig verstärkt KI-Tools in die SAP-Software einbauen und dafür von den Kunden auch um rund 30 Prozent erhöhte Preise verlangen. Damit sich der Preisaufschlag auch lohnt, haben die Walldorfer einen neuen KI-Chef geholt: Walter Sun war bisher bei Microsoft. Nun soll er die KI-Strategie bei SAP voranbringen. Kurz nach Antritt gab es bereits entsprechende Ankündigungen - die aber wohl noch nicht auf die Initiative von Sun zurückgehen: SAP stellte mit "Joule" einen eigenen KI-Bot vor.

Bundesverband Online-Handel wählt neues Präsidium

Neuer BVOH-Präsident

Führungswechsel beim Bundesverband Onlinehandel (BVOH): Neuer Präsident des Verbands ist Andreas Müller, Geschäftsführer des Elektronikversenders Deltatecc, Marktplatzspezialist und Mitglied der Expert-Kooperation. Der 43-jährige Saarländer war bisher Vizepräsident des BVOH. Sein Vorgänger Oliver Prothmann hatte sich nach neun Jahren im Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. Die neuen Vizepräsidenten sind Kai Vollrath (53) aus Hamburg, Gründer und Geschäftsführer der Hatraco GmbH, und Robert Krancke (48) aus München, Gründer und Geschäftsführer der Kontra GmbH. Weiterhin im Vorstand vertreten ist Wolfgang Wentzel, Rechtsanwalt aus Dresden. Er leitet alle rechtlichen und finanziellen Themen des Verbandes.

