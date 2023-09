Andreas Müller ist neuer Präsident des seit 2022 unter dem Dach des HDE agierenden Bundesverband Onlinehandel (BVOH). Nach neun Jahren im Amt hatte sich sein Vorgänger Oliver Prothmann aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. In der ordentlichen Hauptversammlung des Verbands wurde am 13.09.2023 daraufhin Müller, Gründer und Geschäftsführer des Elektronikversenders Deltatecc zu seinem Nachfolger gewählt. Der 43-jährige Saarländer war bereits in den letzten Jahren Vizepräsident des BVOH und gilt als ausgewiesener Marktplatzspezialist. Sein Unternehmen Deltatecc ist bis heute Teil der Expert-Verbundgruppe.

Als neue Vizepräsidenten gewählt wurden Kai Vollrath (53) aus Hamburg, Gründer und Geschäftsführer der Hatraco GmbH, und Robert Krancke (48) aus München, Gründer und Geschäftsführer der Kontra GmbH. Weiterhin im Vorstand vertreten ist, Wolfgang Wentzel, Rechtsanwalt aus Dresden, der alle rechtlichen und finanziellen Themen des Verbandes leitet. Der 2006 gegründete BVOH sieht sich als Vertretung des mittelständischen Onlinehandels. Seit Oktober 2022 ist der Verband unter Wahrung seiner rechtlichen Selbständigkeit und Eigenständigkeit als Mitglied unter dem Dach des Handelsverband Deutschland (HDE) organisiert.

Konstruktive Verbesserungen gemeinsam mit den Marktplatzbetreibern

Müller, der mit Deltatecc unter anderem bei eBay und Amazon zu den wichtigsten Elektronikanbietern zählt, will sich als BVOH-Präsident vor allem für die Interessen kleiner und mittlerer Online-Händler sowie für Marktplatzthemen einsetzen. "Onlinemarktplätze machen einen sehr großen Teil des deutschen E-Commerce aus und wachsen beständig. Viele unserer Mitglieder haben heute schon ihren Schwerpunkt auf Onlinemarktplätzen", erklärt der 43-Jährige. "Wir sind mit allen großen Marktplätzen in Kontakt und führen mit ihnen kontinuierlich sehr gute Gespräche. Wir bekommen von den Marktplätzen das deutliche Signal, dass eine Zusammenarbeit mit einem marktplatzorientieren Verband ausdrücklich gewünscht ist."

Daneben erklärte der neue BVOH-Präsident, auch Themen wie Nachhaltigkeit im Onlinehandel, Versandlogistik und Retourenverwertung zu Schwerpunkten seiner Arbeit machen zu wollen. "Außerdem werden wir uns auch mit den etwas abstrakteren Themen wie nationale und EU-Regularien beschäftigen müssen, auch wenn dies eher ein Marathon ist", so Müller. "Viele kleinere und mittlere Onlinehändler verlieren schon heute die Lust am grenzüberschreitenden Handel, wenn man in jedem Land jede Menge nationaler Besonderheiten hat, wie zum Beispiel die Verpackungsverordnung, die nicht einheitlich geregelt ist."