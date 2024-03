So hat Computacenter 2023 in Deutschland Gesamterlöse in Höhe von 2,028 Milliarden Britischer Pfund erzielt. Unter Zugrundlegung eines durchschnittlichen Umrechnungskurses im Jahre 2023 in Höhe von 0,87 Euro für einen Britischen Pfund (Quelle: Statista), entspricht das einem Jahresumsatz von 2,331 Milliarden Euro. Damit konnte das Systemhaus hier zu Lande seinen Jahresumsatz gegenüber 2022 acht Prozent erhöhen.

» c.m.c. - 17.+18. April 2024 - München c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

Dabei legte Computacenter Deutschland 2023 in allen drei der eigenen Geschäftsbereiche zu. So erhöhte sich der Umsatz im Bereich "Technology Sourcing", also im Reselling-Business, um 7,5 Prozent auf 1,262 Milliarden Britischer Pfund. Überdurchschnittlich entwickelte sich das Geschäft im Segment "Professional Services" (Projektgeschäft), hier konnte sich das Systemhaus in Deutschland gleich um 13,5 Prozent steigern - auf einen Umsatz von 365,4 Millionen Britischer Pfund. Im Segment "Managed Services" legte Computacenter hier zu Lande um 4,7 Prozent auf 400,3 Millionen Britischer Pfund zu. Damit scheint sich das Geschäft mit dem Erbringen von kontinuierlichen Leistungen wie Monitoring, Backup, Cloud-Management, Security und anderen etwas abzukühlen.

Beide Service-Sparten zusammengenommen ergaben für Computacenter Deutschland eine Steigerung um 8,7 Prozent auf 765,7 Millionen Britischer Pfund. Damit konnte das Systemhaus im Service-Geschäft stärker zulegen (+8,7 Prozent) als bei dem Reselling-Business ("Technology Sourcing", 7,5 Prozent) - vor allem mit Hilfe von individuellen Projekten bei Kunden ("Professional Services").

Bei einer Zugrundelegung von konstanten Wechselkursen 2023 erhöhte sich der Computacenters Gewinn vor Steuern in Deutschland sich um 13,8 Prozent auf 163 Millionen Britischer Pfund.

Mit dieser Performance kann der neue Deutschland-Chef Bernd Charpentier durchaus zufrieden sein: "2023 hatten wir erneut ein exzellentes Jahr und konnten unseren Wachstumskurs in Deutschland fortsetzen. Dabei haben wir von unserem breiten Portfolio und unserer umfassenden Technologiekompetenz profitiert. Damit können wir unsere Enterprise-Kunden und die öffentlichen Auftraggeber bei ihren Digitalisierungsvorhaben optimal unterstützen", so der Sprecher der Geschäftsführung von Computacenter Deutschland.

Hier zu Lande beschäftigt der IT-Dienstleister rund 7.000 Mitarbeiter, weltweit sind das nach Unternehmensangaben rund 20.000.



Mehr zu Computacenter:



Bernd Charpentier ersetzt Reiner Louis

Gramß folgt Charpentier nach

Doppelspitze für Public-Vertrieb

Das Ranking der größten Systemhäusern Deutschlands

Das erste Halbjahr 2023

Ergebnisse von 2022

Die Netzwerke des 21. Jahrhunderts