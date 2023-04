Für professionelles Arbeiten auf der Baustelle, in der Werkstatt oder beim Reparatureinsatz ist funktionales und leistungsfähiges Werkzeug unerlässlich. Als Beschaffungspartner in den Bereichen Technik und Elektronik will Conrad mit seiner Plattform alle Teile des Erfolgs bieten: ein breites und tiefes Sortiment, spezielle Services und die richtigen Ansprechpersonen und Kontakte.

"Als Lösungsanbieter wollen wir unseren Geschäftskunden mit unserem kompletten Leistungsspektrum zur Seite stehen. Wir bieten deshalb nicht nur Werkzeuge und Maschinen für jede Anwendung in Handwerk und Facility Management. Wir treiben auch die Digitalisierung in diesem Bereich voran und bieten zukunftsweisende elektronische Beschaffungslösungen für Betriebe aller Größen", erläutert Michael Schlagenhaufer, Senior Director Core Electronics bei Conrad Electronic.

Dementsprechend steht das Thema Digitalisierung auch beim neuen Conrad-Team ganz oben auf der Agenda: Mit vernetzten Geräten können Arbeitsabläufe optimiert werden. Bosch Professional beispielsweise bietet mit verschiedenen Apps und den dazu passenden smarten Elektrowerkzeugen und Messtechnik-Geräten viele Möglichkeiten, einfacher, schneller und cleverer zu arbeiten. Durch elektronische Beschaffungslösungen können Handwerksbetriebe ihren Zeitaufwand ebenfalls minimieren und so Kosten sparen.

Use-Case-Videos verdeutlichen Einsatzmöglichkeiten

Speziell für kleinere Unternehmen bietet die E-Procurement-Lösung Conrad Smart Procure ein browserbasiertes Tool für effizienten Einkauf. Fachkräftemangel, die Herausforderungen in schnellen Wachstumsphasen und wiederkehrende oder anstrengende Arbeiten machen den Einsatz von Cobots für Betriebe interessant. Ein Video-Use Case beleuchtet deshalb den Einsatz von Leichtbaurobotern im Handwerk - als kostengünstige und leicht umsetzbare Lösung, um Prozesse zu automatisieren.

Ob leistungsstarke Maschinen für die Baustelle, leichte und mobile Geräte für den Außendienst oder professionelles Equipment für die Werkstatt: In speziellen Use Cases stellt das Conrad-Team innovative Produktneuheiten und aktuelle Gerätehighlights für die Bereiche "Bauen und Sanieren", "Reparieren und Warten" sowie "Werkstatt und Ausbildung" vor.

Wer sich reinklickt, soll erkennen: Conrad bietet die komplette Bandbreite - von der Powerstation über Arbeitskleidung bis zum Stahlanker. Die Möglichkeit, den gesamten technischen Bedarf auf einer Plattform zu beschaffen, spart Zeit und Geld. Zugleich hat Produktqualität bei Conrad absolute Priorität: Anforderungen wie Funktionalität, Leistung und Sicherheit stehen deshalb bei der Auswahl der Marken, die ihre Produkte über Conrad direkt oder den Conrad Marketplace vertreiben, an erster Stelle.



