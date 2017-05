Die hessische Controlware GmbH erreichte im Rahmen des neuen Dell EMC-Partnerprogramms als einer der wenigen deutschen Systemhäuser die Stufe Titanium. Den exklusiven Partnerstatus vergibt der Hersteller für herausragende Kompetenz und höchstes Engagement bei der Planung, Umsetzung und Betreuung anspruchsvoller Dell EMC-Projekte. Der Partnerstatus gilt ebenfalls für die zur Controlware Gruppe gehörende Networkers AG.

Controlware und Networkers zählen bereits seit vielen Jahren zu den führenden deutschen Partnern von Dell und werben mit anspruchsvollen Zertifizierungen für die Bereiche Netzwerk, Server und Storage. Die Hessen verweisen zudem auf ihre Kompetenz und langjährige Umsetzungserfahrung im Data Center-Umfeld, die es ihnen ermöglicht Unternehmen bei Integration und Betrieb der Dell EMC-Plattformen zu beraten und zu unterstützen.

Mit der gerade absolvierten Qualifizierung als Titanium Partner könne Controlware zukünftig noch enger mit den Dell EMC-Experten zusammenarbeiten sowie auf das Know-how, das Equipment und die Support-Kapazitäten des Herstellers zugreifen, erklärt das Systemhaus.

"Dell und EMC gehören seit Jahren zu unseren wichtigsten Technologiepartnern. Seit ihrer Zusammenführung sind sie einer von ganz wenigen Herstellern mit einem Komplettangebot für leistungsfähige Infrastrukturen aus einer Hand", erklärt Angelika Stiehl, Business Development Manager Data Center und Cloud bei Controlware.

"Aufsetzend auf diese innovativen Server- und Storage-Systeme sind wir in den letzten Jahren gemeinsam sehr erfolgreich gewachsen. Die Zertifizierung als Titanium Partner markiert nun einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit, von dem unsere Kunden auf jeden Fall profitieren", so die Mangerin. (KEW)

