ISL ist ein Security-Hersteller aus dem südöstlichen Ruhrgebiet, der vor allem durch seine Network-Access-Control-Lösung (NAC) "ARP-Guard" bekannt wurde. Diese wird derzeit stark nachgefragt, denn im Zuge der breiten Akzeptanz der Home-Office-Tätigkeit und angesichts von immer mehr mobilen Mitarbeitern steht das Thema sicherer Netzwerkzugang weit oben auf der "to-do"-Liste der IT-Verantwortlichen und Security-Dienstleister.

Mit "ARP-Guard" verspricht ISL Kundenetzwerke sowohl vor dem unbemerkten Eindringen fremder Geräte als auch vor internen Angriffen wirksam zu schützen. Gleichzeitig nimmt der Anbieter für sich in Anspruch, eine NAC-Plattform mit unterschiedlichen Authentifizierungsmethoden seinen Kunden bereitzustellen, was sie besonders flexibel machen soll. Da ISL die NAC-Appliances ausschließlich in Deutschland entwickelt und fertigt, sind diese Systeme laut Hersteller DSGVO-konform.

Controlware ist einer von ISLs besten Vertriebspartnern, und auch 2018 hat der Hersteller das Systemhaus mit dem "ISL Partner Excellence Award 2018" in der Kategorie "Best Enablement" ausgezeichnet - bereits zum vierten Mal. Mit diesem Award honoriert ISL den Einsatz, mit dem Controlware anspruchsvolle NAC-Projekte bei Kunden umsetzt.

Jörg Finck, Sales Manager bei der ISL, begründet die Ehrung von Controlware: "Das ist einer unserer engagiertesten Premium Partner im deutschsprachigen Raum. In den letzten zehn Jahren haben wir zusammen viele aufwendige NAC-Projekte realisiert. Die Experten des Systemhauses haben dabei mit ihrem breit gefächerten fachlichen Know-how maßgeblich zum Erfolg und zur Zufriedenheit unserer gemeinsamen Kunden beigetragen. Mit dem Award bedanken wir uns für das Vertrauen, das Controlware "ARP-Guard" und unseren Mitarbeitern entgegenbringt".

Rolf Bachmann, Head of Network Solutions Business Development bei Controlware, bedankt sich: "Mit "ARP-Guard" steht uns eine besonders leistungsfähige und bedienerfreundliche Lösung zur Kontrolle des Netzwerkzugangs zur Verfügung. Sie unterstützt unsere Kunden dabei, unabhängig von der eingesetzten Hardware, ihre Netzwerke sicherer zu machen und gleichzeitig administrierbar zu halten. Wir sind stolz auf die erneute Auszeichnung durch ISL und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Entwicklung unserer Partnerschaft."