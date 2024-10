Coolblue, niederländischer Online-Elektronikhändler auf Expansionskurs in Deutschland, ernennt Urs Möller zum neuen Country Manager Germany. Möller, der über langjährige Erfahrung im Einzelhandel, dem E-Commerce und der Logistikbranche verfügt, wird die strategische Weiterentwicklung und Expansion des Deutschlandgeschäfts verantworten. Vor seinem Wechsel zu Coolblue war er bei Capgemini, PwC und der OBI Group für internationale Projekte rund um Unternehmensentwicklung, kundenzentrierte Wachstumsstrategien und Optimierung operativer Geschäftsmodelle in der Handelsbranche verantwortlich. Auffällig ist, dass der neue Country Manager in der Elektronikbranche ein Neuling ist.

Mit einer Investition von rund 150 Millionen Euro in den Ausbau der Logistik- und Vertriebsinfrastruktur in Deutschland will Coolblue sein Wachstum in Deutschland deutlich beschleunigen. Urs Möller soll diese Expansion, für die insgesamt 36 neue Stores und 9 Depots entstehen, mit seiner Expertise eng begleiten. Mit dem Ausbau der Standorte geht auch eine Aufstockung der Belegschaft um 1.500 neue Coolbluer einher.

Zwei weitere Stores eröffnen noch 2024

"Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Wachstumsphase Teil von Coolblue zu sein", erklärt der neue Country Manager Germany. "Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, unsere Präsenz in Deutschland nachhaltig auszubauen und unseren Kundinnen und Kunden ein herausragendes Einkaufserlebnis zu bieten. Gemeinsam mit dem talentierten Team möchte ich dazu beitragen, Coolblue in Deutschland als führenden Elektronikhändler zu etablieren", sagt Urs Möller.

Gleich nach dem Start gibt es für den frischgebackenen Country Manager auch die ersten Store-Eröffnungen zu absolvieren: Am 25. Oktober eröffnet Coolblue in der Kaiserstraße 9 der Frankfurter Innenstadt den ersten Store außerhalb des bisherigen Expansionsschwerpunkts Nordrhein-Westfalen. Und am 15. November folgt mit der Store-Eröffnung in Dortmund Ostenhellweg 35 in der Dortmunder Innenstadt ein weiterer Standort in NRW.