Alyssa Fleck ist Security Consultant bei Kudelski Security . Fleck ist Teil des Strategie-, Risiko- und Compliance-Teams innerhalb der Advisory Services bei Kudelski Security. Sie unterstützt Kunden bei der Entwicklung ihrer Sicherheitsstrategie und nutzt ihre Expertise in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Compliance, um Cybersicherheits-Strategien, Governance-Strukturen, Risikomanagement-Frameworks und Security-Audits in der IT- und OT-Welt zu definieren und umzusetzen. Ihre Kenntnisse erstrecken sich über mehrere Branchen – vom Finanzwesen über den Luxussektor bis hin zu Industrie und Einzelhandel.