Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

In der Kategorie Drucker und Multifunktionsgeräte konnte Seriensieger Brother sich auf dem ersten Rang behaupten. Insgesamt zeigt die Branche ein sehr konstantes Bild: Die Podestplätze mit Kyocera auf dem zweiten und HP auf dem dritten Rang spiegeln genau die Vorjahresergebnisse wider.

Großer Abstand dank Produktperformance

Auch auf den folgenden Plätzen gab es wenig Änderungen. Lexmark, Xerox und Utax konnten sich um zwei oder mehr plätze verbessern, während Konica Minolta, und Ricoh Federn lassen mussten.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Context, auf dessen Zahlengrundlage das Ranking der Channel Excellence Awards erstellt wird, hat Brother die Kategorie "mit großem Abstand" für sich entschieden. "Besonders stach Brother bei der Produktperformance hervor", erklärt Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. Hier war Brother fast doppelt so stark im Vergleich zum Verfolgerfeld. Bei den anderen Bewertungskriterien lagen die Druckerhersteller der vorderen Plätze in etwa gleich auf.

Channel Excellence Award 1. Brother (1) Preferred Vendor 2. Kyocera (2) 3. HP (3) 4. Canon (4) 5. Epson (5) 6. Lexmark (8) 7. Xerox (11) 8. Konica Minolta (6) 9. Sharp (9) 10. Utax (12) 11. Ricoh (7) 12. Oki (13)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter https://www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.