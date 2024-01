Der im Saarland ansässige Netzwerk- und Security-Spezialist ist seit 2002 im Markt tätig und beschäftigt aktuell über 50 Mitarbeiter. Deren Know-how wird die Teccle-Gruppe definitiv deutlich verstärken. Dem die Lieferantenliste des übernommenen IT-Dienstleisters liest sich wie das "who is who" der IT-Branche. Unter anderem finden sich dort Anbieter wie Cisco, Fortinet und HPE/Aruba. Zu den Kunden der Braintower GmbH zählen sowohl mittelständische Firmen als auch Konzerne, unter anderem der weltweit agierende Immobilienverwalter Apleona, der Finanzdienstleister MLP, das Kreiskrankenhaus St. Ingelbert, der Hoster Claranet und die Grosswald Brauerei.

Die bisherigen Geschäftsführer Nicholas Wagner und Florian Wiethoff werden das Business der Braintower GmbH innerhalb von Teccle weiter fortsetzen. Die beiden sind stolz auf ihre bisher geleistete Arbeit und freuen sich auf ihre neuen Aufgaben: "Uns ist es den letzten zwei Jahren gelungen, kontinuierlich zu wachsen, unsere Kundenbeziehungen auszubauen und mit höchster Expertise und Kompetenz zu glänzen, besonders im Enterprise-Umfeld", so Nicholas Wagner.

Nun stand eigentlich der nächste Wachstumsschritt für Braintower an. Man entschloss sich aber, diesen nicht mehr aus eigener Kraft zu tun, sondern statt dessn sich einer größeren Einheit, in diesem Fall Teccle, anzuschließen. "So können wir schneller und einfacher den steigenden gesetzlichen Regularien genüge tun", so Wagner weiter.

Sein Co-Geschäftsführer Florian Wiethoff ergänzt: "Als wir Teccle kennengelernt haben, war schnell klar, dass das ein Match ist. In den relevanten Lösungsbereichen verfügt die Gruppe über höchste Expertise und hat einen enormen Anspruch an die eigene technologische Fähigkeit."

Selbstredend freuen sich auch die Verantwortlichen bei Teccle auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und Kolleginnen: "Mit deren Power sind wir nun definitiv einer der führenden Anbieter für Netzwerk und IT-Security", meint Teccle-Mitgründer Klaus Kaiser. Besonders interessant sind für ihn die großen Kunden, die Braintower bereits betreut.

Sein Geschäftsführungskollege Markus Wolf ergänzt: "Die Expertise von Braintower ist wirklich einzigartig. Damit decken wir mit unserem Portfolio in der Tiefe und in der Breite alles ab, was große und mittelständische Unternehmen für die digitale Transformation benötigen. Ein echt toller Zugewinn für die Gruppe."

Besonders angetan war die Teccle-Geschäftsleitung vom Security-Knowhow der Braintower GmbH, insbesondere im Bereich "Cloud Security" - mit Fortinet als Technologie-Lieferanten.

Mit den 15 Mitgliedsunternehmen ist Teccle nun deutschlandweit an 14 Standorten vertreten. Die Beschäftigtenanzahl beträgt fast schon 600, und für 2024 peilt die Gruppe einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro an. In diesem Jahr rechnet Teccle noch mit zwei bis vier weiteren Akquisitionen.

Nachholbedarf besteht insbesondere im Raum Südwest - auf der Achse Stuttgart-Ulm-Augsburg sowie in Norddeutschland. Ferner möchte Teccle den Bereich "Public Cloud" anorganisch ausbauen, hierfür würde sich ein erfolgreicher AWS-Partner ganz besonders gut eignen.



