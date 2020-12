Seit über zwei Jahren häufen sich die Unternehmensübernahmen im Systemhausmarkt: Im Oktober 2018 erwarb der Softwarelizenzhändler SoftwareOne die Comparex-Gruppe und im gleichen Monat akquirierte Bechtle den Cisco-Partner BT Stemmer. Es folgten zahlreiche weitere Übernahmen und Fusionen: Im Oktober 2020 schluckte die Medialine-Gruppe das Düsseldorfer Systemhaus IT-On-net und Mitte Dezember 2020 erwarb Cancom das norddeutsche Systemhaus Anders & Rodewyk. Während der vergangenen zwei Jahre beteiligen sich verstärkt auch Finanzinvestoren an Systemhäusern, etwa VR Equitypartner bei N3K Network Systems, GFC bei C&S, Waterland bei Netgo, Fulcrum bei Sysback und GLC bei MR Systeme.

Zum Jahresende 2020 wurde eine weitere Transaktion in diesem Umfeld bekannt: Die teccle group hat den Microsoft Cloud Service Provider aConTech als erstes Mitglied aufgenommen. Doch dieses Mal handelt es sich bei dem Käufer weder um einen reinen Finanzinvestor noch um ein bereits als Systemhaus agierendes Unternehmen: Die teccle group-Group wurde erst am 1. September 2020 von vier Managern gegründet - mit dem Ziel, mittelständische Unternehmen bei der Digitalen Transformation tatkräftig zu unterstützen. Hierzu möchte die Gruppe sowohl organisch wachsen als auch weitere IT-Dienstleister in den Verbund integrieren.

Einer der teccle-Gründer stand im Anschluss an die vollzogene aConTech-Übernahme ChannelPartner Rede und Antwort. Es handelt sich bei ihm um Klaus Kaiser, der siebeneinhalb Jahre den Microsoft-Channel verantwortete, anschließend anderthalb Jahre die Region Süd bei Cancom leitete und nun als Managing Partner bei der teccle group agiert:

"Wir wollen in den kommenden fünf Jahren der führende Trusted-Advisor im deutschen Mittelstand werden und setzen bei der Auswahl unserer Beteiligungen sowohl auf innovative Public-Cloud-Experten als auch auf erfahrene Rechenzentrums- und Managed-Service-Betreiber. aConTech stand für uns als einer der führenden Public-Cloud-Experten in Deutschland daher natürlich von Anfang an ganz oben auf unserer Wunschliste".

Passenderweise konnte der Marktexperte Mike Bergmann das teccle-group-Management mit dem aConTech-Chef Stefan Zenkel zusammenbringen. Der war in ersten Gesprächen erst sehr skeptisch, ein Verkauf kam für ihn gar nicht in Frage. Schlussendlich überzeugt hat Zenkel sicherlich auch das ehrgeizige Ziel der teccle group, in den nächsten Jahren den Umsatz auf über 100 Millionen Euro zu erhöhen. Gelingen soll das natürlich mit weiteren Übernahmen, Ende März 2021 könnten dann schon vier IT-Dienstleister unter dem Dach der Holding agieren. Für sie alle gilt die Devise, dass sich deren Geschäftsführer auch finanziell an der teccle group rückbeteiligen und mit dem derzeit noch vierköpfigen Führungsgremium gemeinsam die Geschicke der Gruppe lenken.

Alle in die Gruppe aufgenommenen IT-Dienstleister, also auch aConTech, werden weiterhin unter ihrem eigenen Brand agieren. Stefan Zenkel übernimmt darüber hinaus die Rolle es Technologieexperten für den Bereich Public-Cloud. "In den letzten Jahren haben unseren Anspruch, hochmoderne Lösungen zu liefern, erfüllt. Als zentraler Bestandteil der teccle group haben wir jetzt die Chance, diesen Weg weiterzugehen und unsere Kunden noch besser mit Technologie auszustatten", so formuliert Zenkel sein klares Ziel.

Und Klaus Kaiser von der teccle group erklärt noch genauer, warum er von aConTech so begeistert ist: "Die hohe Innovationsfähigkeit und die außergewöhnliche technologische Expertise in Verbindung mit der klaren Sicht auf die Themen Mitarbeiter, Kommunikation, Organisation und moderne Cloud-Technologien machen die aConTech zu einem sehr relevanten Ankerpunkt für den weiteren Ausbau unserer Gruppe."

Sogar bei Microsoft löst das erste Mitglied in der teccle group Freude aus: "aConTech ist uns schon viele Jahre ein sehr vertrauensvoller und kompetenter Partner für Azure und Microsoft 365, speziell im deutschen Mittelstand. Wir begrüßen den Zusammenschluss auch im Sinne unserer Channel Strategie und freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wachstum im Cloud Business", erklärt Gregor Primus, Director Channel Sales Management in der Partnerorganisation von Microsoft Deutschland.