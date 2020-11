Damit soll N3K Network Systems finanziell besser dafür gerüstet sein, um sich durch strategische Zukäufe zu verstärken, wie Alexander Häcker, CEO der N3K-Gruppe betont. Mit Hilfe der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Invision und des deutschen Finanzinvestors VR Equitypartner möchte Häcker nicht nur weitere Akquisitionen tätigen sondern auch das das organische Wachstum des IT-Dienstleisters in Deutschland und in den USA effizient vorantreiben. Damit reiht sich diese Beteiligung in die weiteren derartigen Investments im Systemhaus-Bereich: GFC, Medialine, Waterland, Fulcrum und GLC.

N3K Network Systems wurde 2000 gegründet und beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiter. Das Systemhaus aus Heilbronn offeriert Kunden Netzwerk-Management-Lösungen in den Bereichen DNS, DHCP, IP Address Management, Active Directory, Cloud Auditing und Privileged Account Management.

Nach dem Verkauf an Invision wird sich der Gründer und bisherige CEO der N3K-Gruppe, Rainer Maurer, aus dem operativen Business zurückziehen. Der bisherige Geschäftsführer und Vertriebsleiter, Alexander Häcker, wird neuer CEO. Christian Ehrenthal, Gründer und Präsident der US-amerikanischen N3K-Tochter Cygna Labs, wird auch künftig das Nord-Amerika-Geschäft und den Bereich Software-Entwicklung verantworten. Mit Abschluss dieser Transaktion ist die Unternehmernachfolge bei N3K final geregelt.

N3K agiert als Reseller für Drittlösungen, etwa von Nokia, BeyondTrust und Infoblox. 2016 hat sich VR Equitypartner an N3K beteiligt, die restlichen Anteile verblieben beim Management-Team. In den vergangenen vier Jahren hat das Systemhaus Prozesse in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Vertrieb professionalisiert. Zudem konnte N3K die eigenen Softwarelösungen runIP und runIP Radar funktional weiterentwickeln. N3K verfügt über eine breite und gut diversifizierte Kundenbasis, zu der 14 der im DAX-30 vertretenen Unternehmen zählen.

