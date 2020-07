Der in Hamburg ansässige und deutschlandweit mit sechs Niederlassungen vertretene SaaS-Service Management- und Cloud-Service-Spezialist Sysback hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehrfach neu erfunden.

Ursprünglich als klassisches Systemhaus 2002 gegründet, wandelte sich der IT-Dienstleister zunächst zum Managed Service Provider und spezialisierte sich in den vergangenen Jahren zunehmend zum Experten für ganzheitliche Automation mit der selbst entwickelten SaaS-Service-Management- und Orchestrierungs-Plattform "Smaworx", basierend auf Microfocus Smax. Seit 2019 ist Sysback strategischer Whitelist-Partner der Deutschen Telekom und Smaworx damit auch über die Open Telekom Cloud verfügbar.

Dieses Geschäft soll nun gemeinsam mit dem strategischen Investor Fulcrum Technology Group nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit ausgebaut werden.

"Sysbacks einzigartige Kompetenzen und Leistungen in den Bereichen Cloud, Managed Services, ITIL und SaaS machten das Unternehmen für uns zum idealen Partner für unser erstes Investment in Europa", erläutert Fulcrum CEO Shane Maine. "Wir freuen uns, Alex Hartmann und Olaf Windhäuser alle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihre Plattform und ihre Fähigkeiten, komplexe und strategische Probleme für Kunden in Deutschland zu lösen, weiter skalieren zu können und diese Errungenschaften auch Kunden in U.K und weiteren europäischen Ländern zugänglich zu machen.

"Die Beteiligung von Fulcrum an Sysback ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie, im Zuge derer wir unsere Smaworx-Plattform deutschlandweit und in anderen europäischen Schlüsselmärkten skalieren wollen", erklärt Sysback-CEO Alexander Hartmann. "Fulcrum wird uns dabei unterstützen, unsere Vertriebschancen weiter auszubauen und den hohen Bedarf an SaaS-basierten Lösungen für die ganzheitliche Automation und das Management von IT-Services zu erfüllen. Smaworx hat sich im deutschsprachigen Markt bereits erfolgreich als Alternative zu Lösungen wie ServiceNow etabliert, insbesondere auch bei mittelständischen Unternehmen."

Das Herzstück von Smaworx - die Micro Focus Service Management Automation X (Smax), ermöglicht die Automation des Enterprise Service Management mittels Analytics und Maschine Learning und ermöglicht so ein ITIL-konformes IT-Service Management für jede Art von Geschäftsprozess. Das Service-Portal, ergänzt um einen Incident-basierten, intelligenten virtuellen Agent, lässt sich für Endanwender einfach bedienen. Kunden können zudem mit Hilfe der Plattform ihre prozessbasierten Applikationen individuell anpassen und weiterentwickeln, ohne programmieren zu müssen.

(RB)