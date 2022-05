So haben sich auch die bisherigen Etomer-Geschäftsführer Carsten Gottert, Crispin Hartmann und Jörg Stiller nach dem Verkauf ihrer Firmenanteile an der Teccle Group (Eigenschreibweise: teccle group) rückbeteiligt.

Etomer (Eigenschreibweise: etomer) ist einer der größten Red Hat-Partner in Deutschland, daher wird das Berliner Unternehmen innerhalb der Teccle Group mit den IBM-Partnern Dreger IT, Netzplan und EDV-BV sehr eng zusammenarbeiten. IBM hat Red Hat Mitte 2019 für 34 Milliarden Dollar übernommen (ChannelPartner berichtete).

Seit der Firmengründung 2002 hat sich Etomer auf unternehmenskritische, produktionsrelevante, hochverfügbare und virtualisierte Rechenzentren konzentriert. Dabei nutzt der IT-Dienstleister nicht nur die Technologie von Red Hat sondern auch von anderen Anbietern (Oracle, PostgreSQL, SAP und VMware) ein. Emoter erstellt für die eigenen Kunden (70 in Deutschland) Konzepte zur Containerisierung und Orchestrierung in unterschiedlichsten Cloud-Szenarien mittels Docker, Ansible und Kubernetes, beispielsweise auf AWS-Basis. Darüber hinaus offerieren die Berliner Security-Awareness-Schulungen an, um Anwender für die Belange der IT-Sicherheit zu sensibilisieren.

Nach den beiden besten Geschäftsjahren der Unternehmensgeschichte steht für Carsten Gottert, einen der drei geschäftsführenden Gesellschafter von Etomer, nun die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens im Mittelpunkt: "Unsere hohe technologische Expertise und jahrzehntelange Projekterfahrung aus dem Enterprise-Segment wollen wir nun verstärkt im Mittelstand einbringen und dort unsere Managed Services ausbauen. Hierfür ist die Teccle-Gruppe prädestiniert."

"Seit den ersten Gesprächen hat uns die Teccle Group mit ihrem Ansatz überzeugt. Hier geht es um Menschen hinter den Prozessen, um Mitgestaltung und Transparenz - diese Werte decken sich mit unseren Vorstellungen und Ansprüchen", ergänzt Gotterts Mitgesellschafter Jörg Stiller. Sein Geschäftsführungskollege Crispin Hartmann wird noch deutlicher: "Mit den Kollegen der Teccle Group werden wir den IT-Markt auf den Kopf stellen!"

Klaus Kaiser, Managing Partner bei Teccle, betrachtet die Transaktion als einen weiteren, wichtigen Meilenstein für die Gruppe: "Durch den Zugewinn von Etomer bauen wir unser Multi-Cloud-Know-How mit weiteren AWS-Spezialisten deutlich aus. Ferner bringt Etomer Know-How im Bereich von Containerisierung, Datenbanken und Unix-/Linux-Plattformen in die Gruppe ein."

Mit der Übernahme von Etomer stieg Teccles Beschäftigtenzahl auf über 400. Der kumulierte Jahresumsatz nähert sich nur der 80-Millionen-Euro-Marke und die Gruppe ist nun an zwölf Standorten in ganz Deutschland vertreten. Weitere Akquisitionen dürften bald folgen und das Dutzend voll machen.



Mehr zur Teccle Group:

Mitglied Nummer 1: Acontech

Mitglied Nummer 2: ADD

Mitglied Nummer 3: EDV BV

Mitglied Nummer 6: Dreger IT

Mitglied Nummer 7: Netzplan

Mitglied Nummer 8: Aluxo

Mitglied Nummer 10: Köhler und Rapp