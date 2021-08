Das achte Mitglied in der Teccle-Group ist für Besucher der ChannelPartner-Veranstaltungen "Systemhauskongress" und "Channel meets Cloud" ein alter Bekannte: Die Aluxo GmbH ist dort bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Geschäftsführer Marcus Rieck hat dort anderen Systemhäusern sein innovatives WaaS-Konzept präsentiert (Workplace as a Service).

Dies ist auch Klaus Kaiser, Managing Partner bei der Teccle Group, aufgefallen: "Vor einigen Jahren hat Aluxo begonnen, das Geschäft mit Clients komplett neu zu denken. Die Gesellschafter Steffen Kosiol und Marcus Rieck haben sehr früh in einen äußerst hohen Grad der Professionalisierung der Strukturen und Automatisierung investiert und sind heute einer der führenden Anbieter von Hardware-as-a-Service in Deutschland. Die vorhandene Plattform als auch das hohe Domänenwissen des Teams sind eine Bereicherung für uns", so der Systemhausexperte bei Teccle weiter.

Und sein Kollege Sven Kalisch ergänzt: "Mit dem Team der Aluxo gewinnen wir ein zu uns komplementäres Set an Fähigkeiten. Mit ihnen können wir das Thema Workplace-as-a-Service deutlich professioneller aufstellen. Das Know-how im Bereich der Prozessautomatisierung wird uns darüber hinaus helfen, uns an vielen Stellen noch klarer zu professionalisieren und mittelfristig unseren Kunden ein virtuelles Interface zu unseren Leistungen zu bieten. Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs", so der ehemalige Fußballer (SV Wehen Wiesbaden) weiter.

Aluxo wird mit den aktuell fünf Mitarbeitern das Portfolio der Teccle Group auf jeden Fall bereichern, denn bisher fehlte dort noch ein dezidierter WaaS-Experte. Außerdem gilt das Systemhaus aus Heidelberg als Spezialist in Sachen "Schulausstattung mit Clients". In diesem besonderen Segment dürften in den kommenden Jahren deutlich zweistellige Zuwachsraten zu erwarten sein.

Wie bei allen vorangegangenen Teccle-Akquisitionen werden sich auch die beiden Aluxo-Gesellschafter Steffen Kosiol und Marcus Rieck finanziell an der Teccle Group beteiligen, das operative Geschäft ihres Unternehmens weiterführen und Teil des strategischen Beirats des Systemhausverbundes werden. Und sie freuen sich bereits auf die Zusammenarbeit mit den anderen sieben Teccle-Mitgliedern.

"In den letzten beiden Jahren haben wir unseren Umsatz jeweils verdoppelt. Dabei haben wir unsere Plattform stetig weiterentwickelt, sodass wir heute in der Lage sind, unseren Kunden Hardware-as-a-Service inklusive der Finanzierung und Versicherung vollautomatisiert im Monatspreis anzubieten. Der für uns logische nächste Schritt war nun der Zusammenschluss mit Teccle Group, in welcher wir unsere Plattform und unser Know-how auf eine ganz andere Art und Weise skalieren können", erklärt Aluxo-Geschäftsführer Steffen Kosiol seine Motive für die Transaktion.

Sein Mitgesellschafter Marcus Rieck ergänzt: "Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, mit dem richtigen Partner den nächsten Schritt zu gehen. Als Trusted Advisor mit klarer Ausrichtung auf hybride Infrastrukturen und Modern Workplace bieten wir unserer Ansicht nach Teccle einen einzigartigen strategischen Match", so der Aluxo-Co-Geschäftsführer weiter.

Für Teccle wiederum gilt es, sich nun intern enger zu vernetzen und gleichzeitig nach neuen Übernahmekandidaten Ausschau zu halten: "Das ist ein Spagat", betont Teccle-Gesellschafter Kalisch. Derzeit sind in der Gruppe insgesamt rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, der Gesamtumsatz dürfte sich 2021 gegen 60 Millionen Euro bewegen. Zusammen betreuen die nun acht Unternehmen rund 200.000 Kunden.

