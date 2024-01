Als regional agierender Managed-Services-Provider (MSP) und IT-Berater im Bereich UCC (Unified Communications & Collaboration) verstärkt das Unternehmen aus Unterföhring bei München die Teccle Group in einem für sie hochrelevanten Bereich. Denn als Starface-, Swyx-, Unify- und Microsoft -Partner offeriert Telenova Kunden aller Größe die passenden Telekommunikations- und Zusammenarbeits-Werkzeuge.

Das übernommene Systemhaus beschäftigt 25 Mitarbeiter und bietet Lösungen samt dazugehöriger Service in den Bereichen Cloud-Telefonie und IP-Telefonanlagen, Unified Communications, Carrier Services sowie SIP-Technologie. Damit ergänzt Telenova Teccle sowohl technologisch - bisher fehlte der Gruppe noch ein UCC-Spezialist - als auch geografisch sehr gut. Endlich ist die Gruppe nun auch im Großraum München vertreten.

Telenova-Geschäftsführer Stefan Schmautz bleibt auch bei Teccle auf der gleichen Position tätig. Er hat auch proaktiv bei der Gruppe angefragt, ob Interesse an einer Übernahme besteht: "Wir sahen die Herausforderung, mittelständische Kunden mit höchster Expertise aus einer Hand bedienen zu müssen - das ist in der Breite und Tiefe für kleine Dienstleister wie uns nicht möglich. Deshalb habe ich frühzeitig begonnen, mir Gedanken über den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Die Teccle Group war schnell mein Favorit", so Schmautz.

Klaus Kaiser, Mitgründer und Geschäftsführer bei Teccle, ist sich sicher, mit Telenova den UCC-Bereich der Gruppe deutlich gestärkt zu haben: "Für uns ist der Ausbau dieses Bereichs ein klares strategisches Ziel, weshalb wir uns sehr freuen Stefan und sein Team für uns gewonnen zu haben." Im Gespräch mit ChannelPartner betonte Kaiser, dass es kaum Überschneidungen mit Telenova gibt, dafür die Synergien enorm sind.

Für den Telenova-Geschäftsführer Stefan Schmautz wiederum stärkt sein Aufgehen in der Teccle-Gruppe die Bindung an die eigenen Kunden. Die hätten ihn nämlich schon oft nach IT-Lösungen außerhalb von UCC gefragt, nun könne er diesen Interessenten gute Gewissens den passenden IT-Dienstleister aus der Teccle-Gruppe empfehlen.



Mehr zu Teccle:

Akquisition N° 13

Akquisition N° 12

Akquisition N° 11

Akquisition N° 10

Akqusition N°1



Weitere Nachrichten aus dem Systemhaus-Umfeld:

Neuer CEO bei der Public Cloud Group (PCG)

Hirschtec erweitert Geschäftsführung

CompTIA-Community DACH-Treffen