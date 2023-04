David Laux, Mitgründer von Digitall und Mitglied des Advisory Boards, hat zum 1. April 2023 die Geschäftsführung des Technologie- und Beratungsunternehmens übernommen. Laux löst Ivaylo Slavov, ebenfalls Mitgründer des Unternehmens, ab. Er hatte die Position seit Juni 2021 inne. Slavov beschränkt sich nun auf seine Aufgaben im Advisory Board, in dem er weiterhin vertreten ist.

Mit Laux an der Spitze will Digitall eine neue Wachstums- und Entwicklungsphase einläuten. Ziel ist es, die "weitere strategische Expansion in den Kernmärkten Westeuropa, CEE und Nordamerika zu fördern". Bevor Laux 2000 mit der ec4u Expert Consulting AG eines der Vorgängerunternehmen von Digitall gründete und bis 2021 leitete, bekleidete er unter anderem unterschiedliche Führungspositionen bei Siebel Systems und der Nova Data AG (Entory AG). Ab 2021 war Laux Teil des Advisory Board und der Führung von Digitall.

"Es ist eine große Ehre und zugleich eine große Verantwortung für mich, zum Group Chief Executive Officer von Digitall ernannt zu werden", sagt Laux. "In dieser neuen Position werde ich mich auf das Geschäftswachstum des Unternehmens fokussieren, unsere Positionen in den Kernmärkten ausbauen und gleichzeitig die operative Exzellenz gewährleisten."

Als europäisches Technologie- und Beratungsunternehmen hat sich Digitall mit über 1.500 Beschäftigten in 28 Niederlassungen in 13 Ländern neben der Digitalisierung auch den Schutz von Kunden, Mitarbeitenden und Daten auf die Fahnen geschrieben.

Dazu bietet es Kunden Lösungen und Services aus den Bereichen CRM & Workplace, Daten & KI, Cloud & Managed Services sowie Technology Services an. Ziel ist es, die Kerngeschäftsprozesse der Kunden auf sichere Weise in die digitale Welt zu transformieren. Dazu unterhält Digitall strategische Partnerschaften zu Salesforce, Microsoft, IBM, SAP, Cisco, Snowflake, und MuleSoft.

Mehr zum Thema

Gregor Bieler wird Chairman of the Advisory Board bei Digitall

Digitall entsteht aus Fusion von ec4U Expert Consulting und Bulpros

Deutschlands beste IT-Dienstleister 2022

Die Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2022