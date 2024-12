Das Vertrauen in die Vereinigten Staaten wurde durch den Sieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl in der deutschen Digitalwirtschaft leicht (21 Prozent) oder erheblich geschwächt (44 Prozent), für 14 Prozent ist es gar völlig zerstört - so die Ergebnisse einer Bitkom-Umfrage.

Demnach bereiten die Entwicklungen in den USA 73 Prozent Sorgen. 78 Prozent gehen davon aus, dass Trumps Wahlsieg der deutschen Wirtschaft schaden wird. An der Umfrage beteiligten sich 329 Unternehmen der Digitalbranche. Sie ist damit nicht repräsentativ, liefert aber laut Bitkom "belastbare Trendaussagen".

6 von 10 der befragten Tech-Unternehmen davon aus, dass sich die politischen Entwicklungen in den USA konkret auf ihr Unternehmen beziehungsweise ihr Geschäft auswirken: 24 Prozent erwarten positive Auswirkungen, 36 Prozent befürchten negative Auswirkungen. 92 Prozent fordern, Deutschland müsse sich nun unabhängiger von den USA machen. 86 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Digitalunternehmen fordern dafür mehr europäische Hyperscaler.

Mehr zum Thema

Interview mit Andreas Trapper, Partner Program Manager DACH bei OVHcloud

Wie Partner mit Nextcloud zusammenarbeiten

Yorizon - Cloud-Joint-Venture von Thomas-Krenn und Hochtief

Ionos-Partner des Jahres 2024

WIIT - ein neuer Cloud Provider in Deutschland