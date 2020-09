Daniel Holz hat bei Google Cloud als Regional Vice President für die Regionen DACH und Nordics neue Aufgaben übernommen. Holz leitete zuvor seit Anfang 2017 das Deutschland-Geschäft von SAP. Dass er zu Google Cloud wechseln will, wurde bereits Ende Juli bekannt. Seine Nachfolge bei SAP trat bereits zum 1. August 2020 Alexander Kläger an, der in dem Software-Unternehmen bereits seit 2012 in unterschiedlichen Führungsrollen tätig ist.

Holz ist einer von "vier neuen regionalen Leads" bei Google Cloud. Die anderen drei sind Pip White, Managing Director für Großbritannien und Irland, Samuel Bonamigo für Südeuropa und Laurence Lafont als Vice President of EMEA Industries. Benjamin Faes, der schon länger bei Google ist, bleibt Managing Director für Mittel- und Osteuropa, Israel, den Nahen Osten und Afrika.

Erfahrene Leute für schwieriges Marktumfeld geholt

Mit der Neu- und Umbesetzung im Führungsteam will Google Cloud, seine Marktpräsenz in Europa ausbauen und stärker auf Kunden und Partner zugehen. Außerdem sollen die Manager für weiteres und stärkeres Wachstum sorgen. Das ist angesichts des im Sommer vom EuGH erneut gekippten Datenschutzabkommens zwischen der EU und den USA (Privacy Shield) sicher keine einfache Aufgabe. Sie wird durch den US-Präsidentschaftswahlkampf und die vom amtierenden Präsidenten als Zeichen der Stärke angezettelten Handelsstreitigkeiten und diversen, unvorhersehbar verhängten Handelssanktionen nicht einfacher. Schließlich müssen sich Firmen dadurch die Frage stellen, inwieweit ihnen der Zugriff auf Dienste und Produkte durch politische Maßnahmen kurzfristig abgeschnitten werden kann und ob sie zur Durchsetzung ganz anderer politischer Interessen gleichsam in Geiselhaft genommen werden könnten.

Nicht zuletzt deshalb dürfte Google Cloud bei seinem neu formierten Führungsteam auf Personen mit langjähriger Erfahrung bei anderen großen US-Firmen gesetzt haben, die sich schon länger mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen. Bereits im Juni wechselte so Pip White von Salesforce zu Google Cloud, um dort den Vertrieb für Großbritannien und Irland zu leiten. Ebenfalls von Salesforce kam Samuel Bonamigo als Vice President für Benelux, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal zu Google Cloud. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung bei Aufbau und Leitung von Vertriebsteams bei Salesforce und Oracle mit. Damit soll er die Zusammenarbeit mit neuen Google-Kunden wie Telecom Italia, Telefónica und Renault festigen und ausbauen.

Nach acht Jahren bei Microsoft in Frankreich, wo sie als Chief Operations Officer tätig war, wechselt Laurence Lafont als "Vice President of EMEA Industries" zu Google Cloud. Sie war zuvor schon in Führungspositionen auf internationaler Ebene bei Nokia, Orange und Oracle. Bei Google Cloud soll sie unter anderem die digitale Transformation der Kunden unterstützen und in der gesamten Region (außer Frankreich) neu strukturierte Verkaufsteams aufbauen.

Aufgaben von Daniel Holz bei Google Cloud

Daniel Holz leitet nach 12 Jahren bei SAP Deutschland als Vice President bei Google Cloud nun die DACH-Region, zu der Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören, sowie die Region Nordics, zu der bei Google Cloud Schweden, Finnland und Norwegen zählen. Neben seiner Zeit bei SAP kann Holz auf Erfahrungen aus Tätigkeiten IBM und Oracle zurückgreifen. Er soll mit kürzlich gewonnenen, namhaften Kunden wie der Lufthansa Gruppe und der Deutschen Bank im Rücken, das Wachstum in den ihm unterstellten Regionen forcieren.