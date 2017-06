Außer der Verkündigung von vielen Produkt- und Channel-Neuigkeiten ehrte Hewlett Packard Enterprise in Las Vegas auch die erfolgreichsten Vertriebspartner. Viele der ausgezeichneten HPE-Systemhäuser kommen aus Deutschland.

Gleich 3 Awards an Computacenter

Im Bereich "Hybrid IT"- darunter versteht HPE die Kombination aus herkömmlichen IT-Komponenten mit Elementen der Private und Public Cloud - hatte in Deutschland Computacenter die Nase vorn. Das Systemhaus aus Kerpen durfte in Las Vegas den Award des "HPE Hybrid Partners of the year 2017" in Empfang nehmen. Außerdem wurde Computacenter HPEs "Intelligent Edge Partner of the Year" in Großbritannien und Irland sowie Partner of the Year in Frankreich.

"Die Awards sind ein Beleg für erfolgreich umgesetzte HPE-Projekte bei gemeinsamen Kunden in ganz Europa", sagt Ivan Verdier, Group Director für das Partner Management bei Computacenter. "Die Auszeichnungen festigen unsere gute Zusammenarbeit mit HPE und stärken unsere Reputation bei unseren Kunden."

Mit dem "Pointnext Partner of the year 2017"-Award prämiert Hewlett Packard Enterprise diejenigen VARs, die sich im Bereich IT-Services besonders hervorgehoben haben. Dieses Jahr errang PDV Systeme diese begehrte Auszeichnung.

"HPE Intelligent Edge Partner of the year 2017" wurde tenzing - Dr. Müller & Partner GmbH IT-Solutions. Das Systemhaus aus Lübeck punktete vor allem im Segment "Aruba Networking". Partner aus diesem Bereich sind nach wie vor Mitglieder des speziellen HPE Aruba Platinum Partner-Programms und deswegen zeichnete sie der Hersteller mit diesem Sonderpreis aus.

Über alle Produktkategorien hinweg überzeugte HPE das Systemhaus ACP am meisten. Daher dürfen sich nun die Münchner mit dem Prädikat "HPE Partner of the year 2017" schmücken.