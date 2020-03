Hornetsecurity hat sich für Api als weiteren Distributor entschieden. Das Unternehmen habe als Vollsortimenter mit einem hochautomatisierten Logistiksystem ebenso überzeugt wie durch den parallel betriebenen Ausbau seiner Value Added Services, die langjährige Expertise und die hohe Reichweite im Fachhandel. Daher vertraut Hornetsecurity den Vertrieb seiner Cloud-Lösungen für sichere E-Mail-Kommunikation nun neben Acmeo und ADN und auch Api an. Dazu gehören insbesondere die Security und Compliance Suite für Microsoft Office 365, 365 Total Protection sowie der Service "365 Total Encryption" zur Verschlüsselung von E-Mail-Inhalten in Office 365.

"Api bietet Zugang in weite Teile des deutschen Fachhandels und komplettiert damit unseren Marktzugang. Damit haben wir unseren Wandel zum 100-prozentigen Distributionsgeschäft erfolgreich vollzogen", erklärt Daniel Blank Geschäftsführer von Hornetsecurity. "Seit Januar können Partner ihre Teilnahme am Hornetsecurity Channel-Programm nur noch mit der Auswahl einer autorisierten Distribution als Bezugsweg abschließen."

"Die Partnerschaft ist für api und Hornetsecurity von strategischer Bedeutung", betont Daniel Blank, Geschäftsführer von Hornetsecurity. "In den nächsten drei Jahren werden bis zu 70 Prozent der lokalen Appliances für E-Mail Sicherheit, E-Mail-Archivierung und Verschlüsselung verschwinden. Analysten wie Gartner zeichnen mitunter ein noch deutlicheres Bild: Während große Unternehmen und der gehobene Mittelstand schon lange auf Cloud-Produkte setzen und seit einem Jahr nun auch ihre Mailboxen an globale Dienstleister wie Microsoft auslagern, steht der große Ruck in Deutschland unmittelbar bevor."

Api baut Security-Portfolio kontinuierlich aus

"Systemhäuser stehen vor der großen Herausforderung, die IT-Infrastruktur von Organisationen vollumfänglich zu schützen. Verstärkt kommen inzwischen Cloud-Lösungen wie Office 365 zum Einsatz", bestätigt Andreas Printz, Einkaufsleiter bei Api. Dabei liege es auch in der Verantwortung der Fachhandelspartner, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen ihrer Kunden zu verstehen und passende Mehrwerte zu liefern. Printz weiter: "Mit den Services von Hornetsecurity können wir ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand geben, um die E-Mail-Kommunikation abzusichern und damit eines der Haupteinfallstore für Cyberangriffe zu schließen."

Mit dem Distributionsvertrag mit Hornetsecurity setzt Api die Erweiterung seines Portfolios in Richtung Security und VAD weiter fort. Dazu gehören seit vergagenem Jahr zum Beispiel Security-Services des deutschen Anbieters Securepoint als flexible Lösung für Managed Service Provider, und schon seit Ende 2018 das gesamte Portfolio von Barracuda Networks. Seit Frühsommer 2019 unterhält Api zudem eine strategische Partnerschaft mit Avast für die Business-Produkte des Herstellers.