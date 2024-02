Mit der Kombination einer Powerstation und Solarpanels kann umweltfreundlich Energie erzeugt und gespeichert werden. Allerdings ist die Produktion der Geräte aufwändig und benötigt viele Ressourcen.

Energiespezialist Jackery testet nun ein Upgrade-Programm. Wer bereits eine Powerstation oder einen Solargenerator des Herstellers besitzt, kann nun für gebrauchten Geräte einen Gutschein und so vergünstig ein neues Produkt bekommen. Jackery stellt dabei sicher, dass für die alte Powerstation ein fairer Preis Anwendung findet. So können die älteren Modelle Explorer 240, 500 und 1000 beispielsweise gegen die aktuelle Pro-Serie mit wesentlich schnelleren Ladezeiten und mehr Anschlüssen oder gegen die Plus-Varianten mit LiFePO4-Akkus getauscht werden.

Testphase für Upgrade-Programm

Nutzer können so preisgünstig von der neuesten Gerätegeneration mit optimierter Technik und besserer Performance profitieren. Um am Programm teilzunehmen, muss lediglich ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden. Wird der angezeigte Betrag akzeptiert, bekommt der Kunde ein kostenloses Versandlabel und kann die Powerstation einschicken. Nach Prüfung des Gerätes wird der ausgegebene Betrag erneut bestätigt oder bei Abweichungen angepasst. Nach Rückbestätigung des Eigentümers erhält dieser umgehend einen Gutschein für den Jackery Onlineshop.

Jackery bietet bis zu 150 Euro für Altgeräte und nimmt auch defekte Jackery Powerstations in Zahlung, sodass diese kostenfrei dem Recycling zugeführt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Explorer 240, 500 oder 1000 bei Amazon, Jackery direkt oder einem Drittanbieter gekauft wurde. Die Testphase des Upgrade-Programms läuft bis einschließlich 21. Februar 2024. In dieser Zeit muss der Antrag für einen Gutschein eingereicht werden. Dieser ist dann für drei Jahre gültig und kann für jedes Produkt im Jackery Onlineshop genutzt werden. Nach erfolgreicher Testphase plant Jackery das Upgrade-Programm fortzusetzen und auf weitere Produkte auszudehnen.

Re-Store der Plattform von eBay

Zudem hat Jackery angekündigt, am auch am offiziellen Refurbished-Programm von eBay teilzunehmen. Über den Re-Store der Plattform für geprüfte Gebrauchtwaren ermöglicht der Online-Marktplatz Händlern, ihre Waren als neu, gebraucht oder refurbished zu verkaufen. Auch Jackery nutzt diese Möglichkeiten und bietet in seinem eBay-Shop exklusiv generalüberholte Powerstations, Solargeneratoren und -panels mit einem Jahr Garantie an. So ist zum Beispiel eine zertifizierte gebrauchte Powerstation Explorer 1000 in neuwertigem Zustand mit 40 Prozent Rabatt für nur 449 Euro und kostenlosem Versand zu haben.

Bei den neuesten Gerätegeneration setzt der Hersteller nun bereits auf recycelte Materialien: So wurde beim erstmals auf der CES 2024 gezeigten Galaxy Solargenerator 1000 Plus Post-Consumer-Plastik (PCR) verwendet. Für PCR werden keine fossilen Rohstoffe verwendet werden, da das Rohmaterial komplett aus Abfall hergestellt wird. Dieses umweltfreundliche Gehäuse ist Jackerys nächster Schritt bei seinen Bemühungen, seinen CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. "Derzeit verwenden wir bei der Herstellung von Jackery Solargeneratoren verschiedene Kunststoffe wie PC und ABS. Es ist uns sehr wichtig, nicht nur Lösungen für umweltfreundlichen mobilen Solarstrom anzubieten, sondern die Produkte auch möglichst nachhaltig zu designen und unsere eigene CO 2 2-Bilanz stetig zu verbessern", betont Ricky Ma, Head of EMEA bei Jackery. Der Europachef rechnet vor, dass durch die Verwendung von PCR die CO 2 -Emissionen der Jackery-Produkte um 41 Prozent reduziert werden kann. "Entsprechend möchten wir als gutes Beispiel für die Branche vorangehen und können sicher sagen, dass der Galaxy Solargenerator erst der Anfang auf diesem Weg ist", bekräftigt Ma.

