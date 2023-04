Die Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH hat einen neuen Präsidenten. Kiyotaka Suhara ist seit April 2023 ist er Nachfolger von Tadahiko Sumitani und soll als Präsident der Europa-Organisation den Wachstumskurs von Konica Minolta weiter fortsetzen und dessen Position auf dem Markt stärken.

Transformation der Marke

Der erfahrene Manager Suhara verfügt über einen MBA der Harvard Business School und einen Abschluss der juristischen Fakultät der Keio Universität in Tokyo. Er war in seiner Karriere bei namhaften Unternehmen diverser Branchen in leitenden Positionen tätig. Dazu gehören Firmen wie Boston Consulting, Berlitz Japan und Domino's Pizza Japan. Zuletzt war er als Generalsekretär und CEO des japanischen Fußballverbandes tätig. Als Präsident und CEO von Kinko's Japan leitete er die erfolgreiche Übernahme des Unternehmens von FedEx durch die Konica Minolta, Inc.

"Ich freue mich darauf, mit dem hervorragenden Team von Konica Minolta Business Solutions Europe zusammenzuarbeiten, und werde mich dafür einsetzen, die Marke auf ihrem Weg der Transformation zu unterstützen und ihre Position zu stärken", erklärt Europa-Chef Kiyotaka Suhara. "Wir werden unsere Kernkompetenzen auf dem Markt auszubauen sowie nachhaltiges Wachstum für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Interessengruppen fördern."



Mehr zu Konica Minolta:

