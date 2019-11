Auf seinem Top Partner Summit Mitte November in Augsburg hat Lancom Systems seine erfolgreichsten deutschen Systemhauspartner 2019 ausgezeichnet. An der Veranstaltung nahmen rund 150 Platinum Partner und Gold Partner des Netzwerkausrüsters teil. Die Preise wurden in den sechs Kategorien WLAN, Network Connectivity, Switches, Cloud, Security und Wachstum verliehen.



Zum Glück war das Team vom Systemhaus Cramer zahlreich auf dem Top Partner Summit von Lancom Systems vertreten - sonst hätten Lancom-Geschäftsführer Stefan Herrlich (links) und Ralf Haubrich, Vice President Global Channels bei Lancom ((Mitte hinten) Mühe gehabt, alle Urkunden zu übergeben. Mit fünf ersten Platzierungen ist das Systemhaus aus Hamm definitiv der erfolgreichste Lancom-Partner 2019.

Jürgen Sonnemann nahm für ISIKOM Computer & Büroservice in der 2019 neu hinzugekommenen Kategorie Security die Auszeichnung für Platz 2 mit nach Hause ins badische Lahr.

Mario Kampen nahm für Bechtle sowohl die Auszeichnungen als einer der Top Partner von Lancom in der Kategorie WLAN als auch die als einer der am stärksten wachsenden Partner entgegen.

Netgo zeichnete sich als Lancom-Partner in der Katgeorie Cloud besonders aus. Die verdiente Urkunde dafür nahm Andreas Jeschka entgegen.

Cano Systems beschenkte sich zum 30-jährigen Firmenjubiläum 2019 selbst mit der Auszeichnung als einer der Top 3 Partner von Lancom im Bereich Network Connectivity. Dierk Pest kehrt also nicht mit leeren Händen aus Schwaben nach Recklinghausen zurück.

IT-Kontor aus Flensburg sammelte bei Lancom Punkte als Top Partner in den Bereichen WLAN und Switches und schaffte es damit auch in der Kategorie "Größtes Wachstum" auf das Treppchen. Die Urkunden nahmen Robin Borrmann und Gunnar Behrens (dritter und vierter von links) vom Lancom-Team entgegen. Weil es so viele waren, musste Benjamin van Nes Ziegler (Lancom, zweiter von links) dabei helfen.

Stefan Herrlich, Lancom-CTO Christian Schallenberg, Christian Cramer (Systemhaus Cramer) und Lancom-Manager Ulrich Halka sind nach einem langen Jahr harter Arbeit bereit, die soeben vergebenen Auszeichnungen zu feiern.

Die Veranstaltung nutzt Lancom traditionell auch, um seinen engagiertesten und umsatzstärksten Partnern auch einen Ausblick auf das kommende Jahr zu gewähren. Diesmal standen dabei die Weiterentwicklungen des SD-WAN-Angebots und der Lancom Management Cloud (LMC) sowie des Security-Portfolios im Mittelpunkt. Außerdem wurde ein Workshop zum "Digitalpakt Schule" angeboten und ein Ausblick auf die kommenden Wi-Fi 6 Access Points, neue Campus-Switches sowie Neuerungen bei VPN-Routern und Gateways gegeben. Außerdem konnten sich die Partner bei einem Besuch des Elektronikfertigers BMK Group einen Einblick in die Herstellung der Lancom-Hardware verschaffen.

Auch interessant: Lancom zeichnet erfolgreichste Partner 2018 aus

Als Top Partner WLAN wurden Systemhaus Cramer, Bechtle und IT-Kontor als die drei besten Lancom-Partner ausgezeichnet. Top Partner in der Kategorie Network Connectivity sind das Systemhaus Cramer, Bechtle und Cano Systems, in der Kategorie Switches Systemhaus Cramer, Bechtle und IT-Kontor. In der Kategorie Cloud belegt Systemhaus Cramer vor Netgo und Sievers - SNC Computer & Software ebenfalls Platz eins.

In der nach der Integration der Firewall-Produkte von Rohde & Schwarz Cybersecurity erstmals prämierten Kategorie Security liegt Stoll Computersysteme auf Platz eins. Außerdem wurden hier ISIKOM Computer & Büroservice sowie die mobilplus Systemhaus GmbH ausgezeichnet.

Lesetipp: Lancom startet MSP-Initiative

Als der am schnellsten wachsenden Lancom-Partner wurde angesichts der zuvor vergebenen Auszeichnungen wenig verwunderlich Systemhaus Cramer ausgezeichnet. Aber auch Bechtle und IT-Kontor bekamen für ihre Leistungen in dieser Kategorie einen Preis vom Hersteller.