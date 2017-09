Bereits seit Januar 2017 können Kunden des Media Markt Onlineshops aktuelle Elektronikgeräte mieten anstatt kaufen. Nun weitet der Elektrofachhändler diesen Service auch auf das stationäre Geschäft aus: In fünf Media Märkten im Großraum Berlin testet das Unternehmen zunächst bis Ende 2017 den Verleih ausgewählter Elektronikprodukte.

Erhältlich sind ausschließlich Neugeräte. Das Angebot reicht von Tablets über Smartphones, Actioncams und WLAN-Lautsprechern bis hin zu Spielekonsolen und VR-Brillen. Für die Kunden gelten auch hier die gleichen Spielregeln wie beim Online-Verleih: Faire Konditionen, eine Mindestlaufzeit von nur einem Monat sowie eine Kaufoption gelten für alle zur Miete verfügbaren Produkte. Kooperationspartner ist wie bereits beim Verleihservice im Onlineshop das schnell wachsende Berliner FinTech Unternehmen Grover.

Lesetipp: Media-Saturn setzt Angriff auf Verbundgruppen fort

"Das Feedback unserer Online-Kunden bestätigt, dass wir mit unserem Mietmodell einen innovativen Service anbieten, der den Wunsch nach mehr Flexibilität bei Kaufentscheidungen erfüllt", erklärt Lennart Wehrmeier, COO Media-Saturn Deutschland und verantwortlich für die Vertriebslinie Media Markt. Auch aus unternehmerischer Sicht sei man mit der Entwicklung absolut zufrieden, sodass Media Markt die Mietoption weiterhin online anbieten werde.

Die Kundenresonanz zeige gleichzeitig, dass der Service auch für das stationäre Geschäft relevant sei und hier nachgefragt werde. "Gerade die Möglichkeit, die Produkte vor Ort anfassen, vergleichen und sofort mitnehmen zu können, bietet einen großen Mehrwert für die Kunden. Daher testen wir nun die Akzeptanz für Mietprodukte am PoS und starten parallel an mehreren Standorten im Großraum Berlin als erster Elektronikhändler ein mehrmonatiges Pilotprojekt", so Wehrmeier.

Start-Up dringt mit Media Markt in stationären Handel vor

Der Kooperationspartner Grover ist Spezialist für Mietkauf-Angebote bei Tech-Gadgets und als erster deutscher Anbieter dieser Art seit mehr als zwei Jahren auf diesem Gebiet tätig. "Die Ausweitung der Kooperation mit Deutschlands größtem Elektronikfachhändler ist für uns ein logischer Schritt und wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns Media Markt entgegenbringt", so Michael Cassau, CEO und Gründer von Grover.

Die Onlinekooperation werde bisher sehr gut von den Kunden angenommen - unter den Top 10 der am häufigsten nachgefragten Produkte rangierten GoPro Kameras, Oculus Rift VR Headsets und Samsung Galaxy Smartphones. "MediaMarkt ist für uns der ideale Partner, um das ‚Miet mich‘-Angebot nun auch im stationären Handel zu testen. Die Märkte können auf diese Weise einen ursprünglich digitalen Service vor Ort verfügbar machen und ihren Kunden alle Möglichkeiten bieten. Umgekehrt erreichen wir auf diese Weise eine Kundengruppe, die wir online gar nicht hätten antreffen können", so Griver-Chef Cassau.

Lesetipp: Saturn startet Virtual Reality Onlineshop

Getestet wird der stationäre Mietservice in den Media Märkten der Bezirke Berlin-Mitte, Biesdorf, Neukölln und Spandau sowie im MediaMarkt Potsdam. Rund 100 verschiedene, ausschließlich neue Geräte sind hier zur Miete erhältlich und in den Regalen mit dem Hinweis "Miet mich" gekennzeichnet. Das Angebot umfasst aktuelle Produkte aus den Bereichen TV, Audio, Entertainment, Tablets, Smartphones, Wearables und Foto/Video. Den Mietvertrag schließt der Kunde vor Ort im Markt mit einem Mitarbeiter ab; Vertragspartner ist Grover. Im Anschluss nimmt der Kunde das gewünschte Gerät gleich mit.

Alle Produkte können monatlich gemietet werden; ohne Kaution und mit nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit. Die Abrechnung erfolgt im Voraus in monatlichen Zyklen. Im Mietpreis inklusive ist auch die kostenlose Rücksendung. Zudem ist jedes Produkt für den Schadensfall versichert. Sobald man ein Gerät nicht mehr braucht, schickt man es einfach an Grover zurück. Wer von dem Produkt aber so überzeugt ist, dass er es nicht mehr hergeben möchte, kann das Gerät auf Wunsch auch behalten. Grover bietet dafür ebenfalls verschiedene Optionen an. (rw)