Mit dem "DigitalPakt Schule" des Bundes sowie Geldern aus dem "Sofortprogramm Endgeräte" stehen Schulen Mittel zur Verfügung, um in der Corona-Krise ihre technische digitale Infrastruktur auszubauen. Um hier für eine Win-Win-Situation zu sorgen,, haben Media Markt und Saturn nun umfangreiche Services entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse der Schulen abgestimmt werden können und auf lokaler Ebene über die bundesweit rund 430 Märkte angeboten werden. Als Partner für die Digitalisierung an Schulen sieht der Retailer seine Aufgabe nicht nur in der technischen Ausstattung der Bildungseinrichtungen, sondern vor allem auch in der bedarfsgerechten Beratung, in der Schulung aller Beteiligten sowie im kontinuierlichen technischen Support. Die neuen Serviceleistungen im gewerblichen Bereich runden das bereits umfangreiche Endverbraucher-Angebot für Schüler, Studenten und Lehrkräfte perfekt ab. Dieses reicht von der passenden Hardware in Form von PCs, Notebooks und Tablets sowie Lern- und Office-Software über die Installation neuer Endgeräte bis hin zu Miet-, Finanzierungs- und Versicherungsschutzangeboten.

"Während der Bund mit dem 'DigitalPakt Schule' und dem 'Sofortprogramm Endgeräte' die Fördergelder zur Verfügung stellt, wollen wir die Schulen mit dem entsprechenden technischen Equipment und vor allem mit Serviceleistungen tatkräftig beim Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur unterstützen", so Jörg Bauer, Co-COO MediaMarktSaturn Deutschland. "Die Ausstattung mit technischen Geräten ist dabei der einfachste Teil. Entscheidend ist die Heranführung der Lehrkräfte - im zweiten Schritt natürlich auch der Schüler - an digitale Lernmethoden. Daher umfassen unsere neuen Angebote neben der Versorgung mit dem passenden technischen Produkten und deren Installation auch die Schulung von IT-Personal, Lehrern und Schülern, die Geräteverwaltung sowie einen kontinuierlichen technischen Support. Dafür arbeiten wir eng mit Herstellern sowie unserem Servicepartner, der Deutschen Technikberatung, zusammen."

Eltern sollen miteingebunden werden

Media-Saturn will bei der Digitalisierung im Bildungsbereich partizipieren, egal ob Schulen die neue technische digitale Ausstattung von den Fördergeldern bezahlen, selbst finanzieren oder aber die Eltern mit einbinden. Eine besondere Leistung, die Media Markt und Saturn dabei anbieten, ist die Elternfinanzierung. Dabei wählt die Schule zusammen mit Media Markt oder Saturn die technischen Endgeräte aus, die dann aber von den Eltern gekauft werden. Dazu kommen die Eltern in einen Markt in ihrer Nähe und können vor Ort die definierte Lösung kaufen, mieten oder finanzieren. Dabei können sie zudem von weiteren B2C-Angeboten, wie den Installationsservices, Versicherungsschutzleistungen und der großen Auswahl an Zubehörprodukten, wie etwa Schutzhüllen oder -folien für Notebooks und Tablets profitieren.

Um den richtigen Beitrag zur Schuldigitalisierung zu leiten, stellen sich Media Markt und Saturn auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Schulen ein und bieten daher stets eine Bestandsaufnahme der aktuellen IT-Infrastruktur an, denn nur so kann ein sinnvolles und passgenaues Produkt- und Leistungspaket gefunden werden. Dieses umfasst je nach Bedarf die Endgeräte, deren Installation sowie vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten mit integrierter Ladestation, Microsoft 365 for Education, Komplettlösungspakete verschiedener Hersteller, die Geräteverwaltung sowie Schulungen für das IT-Personal, Lehrer und Schüler. Ein kontinuierlicher technischer Support durch die Deutsche Technikberatung, dem Servicepartner von Media Markt und Saturn, rundet das umfangreiche B2B-Angebot ab. Weitere Informationen zu den Angeboten von Media Markt und Saturn rund um digitales Lernen gibt es unter www.mediamarkt.de/homeschooling und www.saturn.de/campus.